ЛНЗ за тайм розібрався з "Оболонню", тривога відклала старт "Кривбаса" проти "Харкова"

Шостий тур Української Прем'єр-ліги продовжився в суботу, 12 вересня. В рамках цього туру ЛНЗ переміг "Оболонь" завдяки домінації в першому таймі. Ще один матч, між "Кривбасом" та "Харковом", досі не стартував через повітряну тривогу.

Українська Прем'єр-ліга. 6 тур

ЛНЗ - "Оболонь" - 3:1 (3:0, 0:1)

Голи: Бренер (пенальті), 10, Яде, 12, Цара, 45+1 - Маткевич, 67.

Перебіг матчу

Результат матчу було вирішено ще в першому таймі. Саме тоді господарі забили три голи - Бренер з пенальті, а також нападник Ндіага Яде та вінгер Теді Цара.

В другому таймі "Оболонь" змогла скоротити відставання в рахунку. Автором першого голу "броварів" в цьому сезоні УПЛ став Андрій Маткевич. Проте на більше гостей не вистачило - матч так і закінчився з рахунком 3:1

Турнірне становище

ЛНЗ завдяки цій перемозі піднявся на шосту сходинку та щонайменше до понеділка випередив "Динамо". В активі команди Віталія Пономарьова дві перемоги та дві нічиї.

Натомість "Оболонь" лишається на 14-му місці в УПЛ. І вже за підсмуками цього туру команда може опуститися в зону вильоту. Єдиним світлим моментом для "броварів" є те, що команда нарешті змогла забити.

Відкладений старт

Також варто зазначити, що ще один матч, який мав відбутися в цьому часовому слоті, зустріч "Кривбаса" та "Харкова", досі не розпочалась.

Наразі повітряна тривога вже завершилась, і команди невдовзі мають з'явитись на полі.