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Футбол 11 вересня 2026 · 15:12

"Карпати" розібрались із "Колосом" та очолили таблицю УПЛ (відео)

Доля матчу визначилася у перші 20 хвилин
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Карпати" розібрались із "Колосом" та очолили таблицю УПЛ (відео)
Матч "Колос" – "Карпати" (фото: ФК "Карпати")
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Львівські "Карпати" впевнено здолали ковалівський "Колос" у рамках 6-го туру української Прем'єр-ліги. Перемога у гостьовому поєдинку дозволила підопічним Франа Фернандеса повернутися на першу сходинку в чемпіонаті.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат матчу.

УПЛ, 6-й тур

"Колос" – "Карпати" – 0:2

Голи: Русин, 9, Сері, 20

Швидкий подвійний удар гостей

Львів'яни закрили питання про переможця ще у першій половині зустрічі. Вже на 9-й хвилині Русин відібрав м'яч у Козіка на фланзі, увірвався у карну зону та потужним ударом під поперечку відкрив рахунок.

Через десять хвилин той-таки Русин віддав на Вантуха, той перевів на Сері – французький форвард із другої спроби (після влучання у стійку) подвоїв перевагу "зелено-білих".

До перерви Чачуа міг робити рахунок розгромним, проте поцілив у каркас воріт.

Контроль гри та підсумковий результат

У другому таймі гості продовжували створювати моменти. Русин після видовищного фінта влучив у стійку, а воротар ковалівців Моргун кілька разів виручив господарів після небезпечних випадів Фелліпе та Сіфуентеса.

Фінальний свисток зафіксував виїзну перемогу "Карпат" з рахунком 2:0. Після цієї звитяги львівський клуб має в доробку 13 очок після 6 турів – це найкращий старт у вищому дивізіоні в історії клубу, який вивів "левів" на вершину УПЛ. "Колос" із двома балами залишається на передостанній сходинці.

Раніше Sport RBC.UA підготував вичерпне прев'ю 6-го туру української Прем'єр-ліги.

Теги: Футбол УПЛ Карпати Колос
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