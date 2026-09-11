"Карпаты" разобрались с "Колосом" и возглавили таблицу УПЛ (видео)

Львовские "Карпаты" уверенно одолели кувалевский "Колос" в рамках 6-го тура украинской Премьер-лиги. Победа в гостевом поединке позволила подопечным Франа Фернандеса вернуться на первое место в чемпионате.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат матча .

УПЛ, 6-й тур

"Колос" – "Карпаты" – 0:2

Голы: Русин, 9, Сери, 20

Быстрый двойной удар гостей

Львовяне закрыли вопрос о победителе еще в первой половине встречи. Уже на 9-й минуте Русин отобрал мяч у Козика на фланге, ворвался в штрафную и мощным ударом под перекладину открыл счет.

Через десять минут тот же Русин отдал на Вантуха, тот перевел на Сери – французский форвард со второй попытки (после попадания в стойку) удвоил преимущество "зелено-белых".

До перерыва Чачуа мог делать счет разгромным, но попал в каркас ворот.

Контроль игры и итоговый результат

Во втором тайме гости продолжали создавать моменты. Русин после зрелищного финта попал в штангу, а вратарь ковалевцев Моргун несколько раз выручил хозяев после опасных выпадов Феллипе и Сифуэнтеса.

Финальный свисток зафиксировал выездную победу "Карпат" со счетом 2:0. После этой победы у львовского клуба есть 13 очков после 6 туров – это лучший старт в высшем дивизионе в истории клуба, который вывел "львов" на вершину УПЛ. "Колос" с двумя баллами остается на предпоследней строчке.