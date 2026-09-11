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Футбол 11 сентября 2026 · 09:28

"Шахтер" узнал свое место в таблице ЛЧ после стартовой ничьей с ПСВ: кто оказался выше

16 команд начали турнир с побед, а "горняки" набрали первое очко в Эйндховене
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Шахтер" узнал свое место в таблице ЛЧ после стартовой ничьей с ПСВ: кто оказался выше
Глейкер Мендоза забил первый гол "горняков" в новом розыгрыше ЛЧ (фото: ФК "Шахтер")
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Донецкий "Шахтер" стартовал в основном этапе Лиги чемпионов с выездной ничьей. Результат в матче с ПСВ позволил "горнякам" набрать первое очко и определить свое место среди 36 участников турнира.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

Как "горняки" стартовали в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" в первом туре основного этапа Лиги чемпионов 2026/27 сыграл вничью с нидерландским ПСВ на выезде.

"Горняки" открыли счет в конце первого тайма. Глейкер Мендоса вывел украинскую команду вперед, но после перерыва хозяева поля смогли восстановить паритет. Сержиньо Дест забил на старте второй половины встречи и установил окончательный счет – 1:1.

Таким образом, "Шахтер" завоевал одно очко в стартовом матче лиговой фазы.

Какое место занимает "Шахтер"

После завершения всех матчей первого тура "горняки" занимают 17-е место в общей турнирной таблице Лиги чемпионов. "Шахтер" оказался среди команд, набравших по одному баллу. Столько же очков имеют "Рома", "Фенербахче" и ПСВ.

Лидерство после первого тура захватил действующий обладатель трофея ПСЖ. Парижане разгромили "Слован" со счётом 6:1. В тройку лучших также вошли стартовавшие с больших побед "Бавария" и "Барселона".

Всего 16 команд завоевали по три очка в первом туре.

&quot;Шахтер&quot; узнал свое место в таблице ЛЧ после стартовой ничьей с ПСВ: кто оказался выше

&quot;Шахтер&quot; узнал свое место в таблице ЛЧ после стартовой ничьей с ПСВ: кто оказался выше

Когда следующий матч

Во втором туре основного этапа Лиги чемпионов "Шахтер" встретится с греческим АЕКом. Номинально домашний матч состоится 14 октября после международной паузы.

До этого "горняки" проведут три матча в УПЛ и одну встречу в Кубке Украины.

По итогам восьми туров сформируется итоговая турнирная таблица. Восемь лучших команд выйдут в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место сыграют в раунде плей-офф за остальные путевки в следующий этап, а команды, которые финишируют с 25-го по 36-е место, завершат выступления в еврокубках.

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Теги: Футбол Шахтер
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