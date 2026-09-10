Соответствует интересам спорта: в World Athletics подтвердили бан для россиян и белорусов

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) не рассматривает возможность возвращения российских и белорусских атлетов в международные турниры. Об этом в преддверии старта первого в истории Абсолютного чемпионата мира-2026 заявил президент организации Себастьян Коу.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на заявление функционера "Суспильному Спорт" .

Защита целостности спорта и отсутствие давления

World Athletics остается одной из немногих спортивных федераций, которая сохраняет полный запрет на представителей стран-агрессорок с начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Наша позиция не изменилась. Народ Украины знает позицию Международной федерации легкой атлетики, и мы придерживаемся ее - это, по нашему мнению, лучше отвечает лучшим интересам спорта и его целостности", - подчеркнул Себастьян Коу.

В ответ на вопрос об обновленных рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК), который советовал смягчить ограничения и допустить атлетов в нейтральном статусе, глава World Athletics отметил, что не чувствует себя под давлением из-за такой рекомендации.

Ожидание от Абсолютного чемпионата мира-2026

Кроме политических вопросов, Себастьян Коу поделился ожиданиями от нового элитного турнира - Абсолютного чемпионата мира, который 11-13 сентября будет проходить в венгерском Будапеште. Этот турнир соберет сильнейших легкоатлетов планеты.

"Спортсмены, которые идут на соревнования, нервничают. Если они не нервничают, то, вероятно, не выступят так хорошо. Так что я нервничаю, потому что это что-то новое. Я уверен в турнире, потому что знаю, что наши команды выполнили все возможное, чтобы сделать это лучшим опытом. Думаю, это начало совсем другого подхода в нашем виде.