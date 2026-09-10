Соответствует интересам спорта: в World Athletics подтвердили бан для россиян и белорусов

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) не рассматривает возможность возвращения российских и белорусских атлетов в международные турниры. Об этом в преддверии старта первого в истории Абсолютного чемпионата мира-2026 заявил президент организации Себастьян Коу.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на заявление функционера "Суспильному Спорт".
World Athletics остается одной из немногих спортивных федераций, которая сохраняет полный запрет на представителей стран-агрессорок с начала полномасштабного вторжения в Украину.
"Наша позиция не изменилась. Народ Украины знает позицию Международной федерации легкой атлетики, и мы придерживаемся ее - это, по нашему мнению, лучше отвечает лучшим интересам спорта и его целостности", - подчеркнул Себастьян Коу.
В ответ на вопрос об обновленных рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК), который советовал смягчить ограничения и допустить атлетов в нейтральном статусе, глава World Athletics отметил, что не чувствует себя под давлением из-за такой рекомендации.
Кроме политических вопросов, Себастьян Коу поделился ожиданиями от нового элитного турнира - Абсолютного чемпионата мира, который 11-13 сентября будет проходить в венгерском Будапеште. Этот турнир соберет сильнейших легкоатлетов планеты.
"Спортсмены, которые идут на соревнования, нервничают. Если они не нервничают, то, вероятно, не выступят так хорошо. Так что я нервничаю, потому что это что-то новое. Я уверен в турнире, потому что знаю, что наши команды выполнили все возможное, чтобы сделать это лучшим опытом. Думаю, это начало совсем другого подхода в нашем виде.
Ранее мы рассказывали, что победители абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике получат эксклюзивные награды – и никаких медалей.