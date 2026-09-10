rbc.ua
UA | RU
Четверг, 10 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Другое Соответствует интересам спорта: в World Athletics подтвердили бан для россиян и белорусов
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Другое 10 сентября 2026 · 22:46

Соответствует интересам спорта: в World Athletics подтвердили бан для россиян и белорусов

Президент организации подчеркнул, что возвращение спортсменов из этих стран сейчас даже не рассматривают
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Соответствует интересам спорта: в World Athletics подтвердили бан для россиян и белорусов
Себастьян Коу (Фото: sebcoeofficial, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) не рассматривает возможность возвращения российских и белорусских атлетов в международные турниры. Об этом в преддверии старта первого в истории Абсолютного чемпионата мира-2026 заявил президент организации Себастьян Коу.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на заявление функционера "Суспильному Спорт".

Защита целостности спорта и отсутствие давления

World Athletics остается одной из немногих спортивных федераций, которая сохраняет полный запрет на представителей стран-агрессорок с начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Наша позиция не изменилась. Народ Украины знает позицию Международной федерации легкой атлетики, и мы придерживаемся ее - это, по нашему мнению, лучше отвечает лучшим интересам спорта и его целостности", - подчеркнул Себастьян Коу.

В ответ на вопрос об обновленных рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК), который советовал смягчить ограничения и допустить атлетов в нейтральном статусе, глава World Athletics отметил, что не чувствует себя под давлением из-за такой рекомендации.

Ожидание от Абсолютного чемпионата мира-2026

Кроме политических вопросов, Себастьян Коу поделился ожиданиями от нового элитного турнира - Абсолютного чемпионата мира, который 11-13 сентября будет проходить в венгерском Будапеште. Этот турнир соберет сильнейших легкоатлетов планеты.

"Спортсмены, которые идут на соревнования, нервничают. Если они не нервничают, то, вероятно, не выступят так хорошо. Так что я нервничаю, потому что это что-то новое. Я уверен в турнире, потому что знаю, что наши команды выполнили все возможное, чтобы сделать это лучшим опытом. Думаю, это начало совсем другого подхода в нашем виде.

Ранее мы рассказывали, что победители абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике получат эксклюзивные награды – и никаких медалей.

Теги: Легкая атлетика Российская Федерация
Главные матчи
Лига чемпионов 10 сентября 22:00
Бавария - : - Буде-Глимт
Лига чемпионов 10 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед - : - Сабах
Лига чемпионов 10 сентября 22:00
Комо - : - Лейпциг
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Выдержали финальное давление: "Шахтер" сохранил ничью против ПСВ на старте Лиги чемпионов Выдержали финальное давление: "Шахтер" сохранил ничью против ПСВ на старте Лиги чемпионов Непростой старт: Украина победила Израиль на Евро-2026 по волейболу Непростой старт: Украина победила Израиль на Евро-2026 по волейболу Из США в Украину: "Волынь" усилилась форвардом из студенческой лиги Из США в Украину: "Волынь" усилилась форвардом из студенческой лиги
Мнения
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Ольга Саладуха
Не только медали: главные выводы после чемпионата Европы в Бирмингеме Ольга Саладуха Президент Федерации легкой атлетики Украины