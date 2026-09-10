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Баскетбол 10 сентября 2026 · 20:16

Из США в Украину: "Волынь" усилилась форвардом из студенческой лиги

Баскетболист впервые будет играть в профессиональный баскетбол именно в Украине
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Из США в Украину: "Волынь" усилилась форвардом из студенческой лиги
Тадж Твиат (Фото: iamtajthweatt, Instagram)
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Баскетбольный клуб "Волынь" объявил о подписании 25-летнего американского форварда Таджа Твиата. Для легионера выступления за луцкий коллектив станут дебютом на профессиональном уровне.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу "Волыни" в Instagram.

Дебют в профессиональном баскетболе и статистика "Твиата"

До переезда в Украину Тадж Твиат четыре года выступал в студенческой лиге США (NCAA). В прошлом сезоне игрок защищал цвета команды Coppin State.

25-летний форвард провел 23 поединка, в которых в среднем набирал 6,0 очка, 4,3 подбора и 0,7 перехвата за игру.

В составе "Волыни" американский баскетболист будет выступать под 8-м номером.

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В текущее межсезонье команда из Луцка претерпела существенные изменения, в частности изменила название со "Старый Луцк" на БК "Волынь". Ранее ростер клуба уже пополнили форвад Максим Никитин ("Харьковские Соколы") и американский разыгрывающий Брайан Старр.

Прошлый розыгрыш чемпионата лучане завершили на 9-м месте в регулярном первенстве и не смогли попасть в стадию плей-офф.

Новый сезон Суперлиги-2026/27 начнется 1 октября. В турнире примут участие 10 клубов.

Ранее мы сообщали, что в ФБУ обнародовали расписание матчей первого тура Суперлиги.

Теги: Баскетбол
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