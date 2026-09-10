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Баскетбол 10 вересня 2026 · 20:16

Зі США до України: "Волинь" підсилилась форвардом зі студентської ліги

Баскетболіст вперше гратиме у професійний баскетбол саме в Україні
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Зі США до України: "Волинь" підсилилась форвардом зі студентської ліги
Тадж Твіат (Фото: iamtajthweatt, Instagram)
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Баскетбольний клуб "Волинь" оголосив про підписання 25-річного американського форварда Таджа Твіата. Для легіонера виступи за луцький колектив стануть дебютом на професійному рівні.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку "Волині" в Instagram.

Дебют у професійному баскетболі та статистика Твіата

До переїзду в Україну Тадж Твіат чотири роки виступав у студентській лізі США (NCAA). У минулому сезоні гравець захищав кольори команди Coppin State.

25-річний форвард провів 23 поєдинки, в яких в середньому набирав 6,0 очка, 4,3 підбирання та 0,7 перехоплення за гру.

У складі "Волині" американський баскетболіст виступатиме під 8-м номером.

Кадрова перебудова та ребрендинг у Луцьку

У поточне міжсезоння команда з Луцька зазнала суттєвих змін, зокрема змінила назву зі "Старий Луцьк" на БК "Волинь". Раніше ростер клубу вже поповнили форвад Максим Нікітін ("Харківські Соколи") та американський розігруючий Браян Старр.

Минулий розіграш чемпіонату лучани завершили на 9-му місці в регулярній першості та не змогли потрапити до стадії плей-оф.

Новий сезон Суперліги-2026/27 розпочнеться 1 жовтня. У турнірі візьмуть участь 10 клубів.

Раніше ми повідомляли, що в ФБУ оприлюднили розклад матчів першого туру Суперліги.

Теги: Баскетбол
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Ліга чемпіонів 10 вересня 19:45
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Ліга чемпіонів 10 вересня 19:45
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Ліга чемпіонів 10 вересня 22:00
Баварія - : - Буде-Глімт
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