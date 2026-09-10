Старт сезону баскетбольної Суперліги перенесли через безпекову ситуацію: оновлені міста та дати матчів

Новий сезон чоловічої баскетбольної Суперліги-2026/27 розпочнеться 1 жовтня. Федерація баскетболу України затвердила оновлений розклад першого туру після позапланової наради з керівниками клубів.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт ФБУ.
Головною причиною коригування календаря стала безпекова ситуація, зокрема часті повітряні тривоги у столиці та інших регіонах, а також нові вимоги уряду та Мінмолодьспорту. У результаті стартові ігри стартового туру перенесли з Києва до Рівного та Луцька.
Тож, вперше з початку повномасштабного вторгнення турнір відмовляється від "баблів".
Дебютант Суперліги - БК "Хмельницький" - свій перший матч зіграє на домашній арені проти чинного чемпіона України, БК "Дніпро".
Повністю розклад матчів виглядає так:
1 жовтня (четвер)
2 жовтня (п'ятниця)
3 жовтня (субота)
4 жовтня (неділя)
Точний час початку зустрічей ФБУ оголосить додатково.
Раніше ми повідомляли, що "Харківські Соколи" змінили прописку та мріють про "золото" Суперліги.