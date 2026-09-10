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Баскетбол 10 вересня 2026 · 18:52

Старт сезону баскетбольної Суперліги перенесли через безпекову ситуацію: оновлені міста та дати матчів

Ігри, які мали відбутися в Києві, тепер перенесли до Рівного та Луцька
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Старт сезону баскетбольної Суперліги перенесли через безпекову ситуацію: оновлені міста та дати матчів
Минулорічний чемпіон "Дніпро" розпочне сезон 2 жовтня (Фото: ФБУ)
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Новий сезон чоловічої баскетбольної Суперліги-2026/27 розпочнеться 1 жовтня. Федерація баскетболу України затвердила оновлений розклад першого туру після позапланової наради з керівниками клубів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

Зміна локацій та повернення роз’їзного формату

Головною причиною коригування календаря стала безпекова ситуація, зокрема часті повітряні тривоги у столиці та інших регіонах, а також нові вимоги уряду та Мінмолодьспорту. У результаті стартові ігри стартового туру перенесли з Києва до Рівного та Луцька.

Тож, вперше з початку повномасштабного вторгнення турнір відмовляється від "баблів".

Розклад першого туру

Дебютант Суперліги - БК "Хмельницький" - свій перший матч зіграє на домашній арені проти чинного чемпіона України, БК "Дніпро".

Повністю розклад матчів виглядає так:

1 жовтня (четвер)

  • Рівне. "Рівне" - "Харківські Соколи"
  • Луцьк. "Волинь" - "Київ-Баскет"

2 жовтня (п'ятниця)

  • Рівне. "Рівне" - "Київ-Баскет"
  • Луцьк. "Волинь" - "Харківські Соколи"
  • Івано-Франківськ. "Прикарпаття-Говерла" - "Запоріжжя"
  • Хмельницький. "Хмельницький" - "Дніпро"

3 жовтня (субота)

  • Миколаїв. "Ніко-Баскет" - "Черкаські Мавпи"

4 жовтня (неділя)

  • Івано-Франківськ. "Прикарпаття-Говерла" - "Дніпро"
  • Хмельницький. "Хмельницький" - "Запоріжжя"

Точний час початку зустрічей ФБУ оголосить додатково.

Раніше ми повідомляли, що "Харківські Соколи" змінили прописку та мріють про "золото" Суперліги.

Теги: Баскетбол Чемпіонат України
Головні матчі
Кубок України 10 вересня 15:30
Нива В - : - Динамо
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Ліга чемпіонів 10 вересня 19:45
Фенербахче - : - Рома
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