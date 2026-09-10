Старт сезону баскетбольної Суперліги перенесли через безпекову ситуацію: оновлені міста та дати матчів

Новий сезон чоловічої баскетбольної Суперліги-2026/27 розпочнеться 1 жовтня. Федерація баскетболу України затвердила оновлений розклад першого туру після позапланової наради з керівниками клубів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт ФБУ .

Зміна локацій та повернення роз’їзного формату

Головною причиною коригування календаря стала безпекова ситуація, зокрема часті повітряні тривоги у столиці та інших регіонах, а також нові вимоги уряду та Мінмолодьспорту. У результаті стартові ігри стартового туру перенесли з Києва до Рівного та Луцька.

Тож, вперше з початку повномасштабного вторгнення турнір відмовляється від "баблів".

Розклад першого туру

Дебютант Суперліги - БК "Хмельницький" - свій перший матч зіграє на домашній арені проти чинного чемпіона України, БК "Дніпро".

Повністю розклад матчів виглядає так:

1 жовтня (четвер)

Рівне. "Рівне" - "Харківські Соколи"

Луцьк. "Волинь" - "Київ-Баскет"

2 жовтня (п'ятниця)

Рівне. "Рівне" - "Київ-Баскет"

Луцьк. "Волинь" - "Харківські Соколи"

Івано-Франківськ. "Прикарпаття-Говерла" - "Запоріжжя"

Хмельницький. "Хмельницький" - "Дніпро"

3 жовтня (субота)

Миколаїв. "Ніко-Баскет" - "Черкаські Мавпи"

4 жовтня (неділя)

Івано-Франківськ. "Прикарпаття-Говерла" - "Дніпро"

Хмельницький. "Хмельницький" - "Запоріжжя"

Точний час початку зустрічей ФБУ оголосить додатково.