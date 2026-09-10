Грав у Англії та забивав Франції: клуб УПЛ підсилився футболістом європейської збірної

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу клубу .

Що відомо про новачка

Футболіст приєднався до команди Сергія Шищенка на правах вільного агента. Угода між сторонами укладена за схемою "1+1". У складі "жовто-чорних" форвард виступатиме під 9-м номером.

27-річний нападник є вихованцем німецького футболу, де виступав за академії "Айнтрахта" та "Лейпцига". Згодом форвард підписав контракт із клубом АПЛ "Вулвергемптон", після чого виступав у різних європейських чемпіонатах – за португальські "Ешторіл", "Пасуш" та "Тонделу", швейцарський "Грассгоппер", а також турецькі "Хатайспор" і "Анкарагюджю". Останнім клубом Рената був польський "Мотор" з Любліна.

Легіонер виступатиме за "Буковину" під 9-м номером (фото: ФК "Буковина")

Виступи за збірні

На юнацькому рівні Дадашов захищав кольори збірних Німеччини U-16 та U-17. З останньою доходив до півфіналу юнацького Євро-2016. Однак згодом ухвалив рішення виступати за національну збірну Азербайджану, у складі якої вже відіграв 45 поєдинків, відзначившись 7 забитими м'ячами та 2 асистами.

У відборі до ЧС-2026, в якому азербайджанська команда грала в одній групі з Україною, він відзначився голом у ворота збірної Франції у домашньому поєдинку (1:3).

Коли чекати на дебют

Очікується, що форвард зможе дебютувати за чернівецький клуб уже 13 вересня у домашній зустрічі проти луганської "Зорі". Наразі підопічні Сергія Шищенка посідають 8-ме місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму доробку 6 очок після п'яти турів.