rbc.ua
UA | RU
Четвер, 10 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол Грав у Англії та забивав Франції: клуб УПЛ підсилився футболістом європейської збірної
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 10 вересня 2026 · 12:07

Грав у Англії та забивав Франції: клуб УПЛ підсилився футболістом європейської збірної

27-річний нападник раніше також виступав у Німеччині, Швейцарії, Португалії та Туреччині
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Грав у Англії та забивав Франції: клуб УПЛ підсилився футболістом європейської збірної
Ренат Дадашов – футболіст "Буковини (фото: ФК "Буковина")
Add as a preferred source on Google

Новачок Прем'єр-ліги чернівецька "Буковина" оголосила про гучний трансфер. Клуб підписав контракт із 27-річним нападником збірної Азербайджану Ренатом Дадашовим.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу клубу.

Що відомо про новачка

Футболіст приєднався до команди Сергія Шищенка на правах вільного агента. Угода між сторонами укладена за схемою "1+1". У складі "жовто-чорних" форвард виступатиме під 9-м номером.

27-річний нападник є вихованцем німецького футболу, де виступав за академії "Айнтрахта" та "Лейпцига". Згодом форвард підписав контракт із клубом АПЛ "Вулвергемптон", після чого виступав у різних європейських чемпіонатах – за португальські "Ешторіл", "Пасуш" та "Тонделу", швейцарський "Грассгоппер", а також турецькі "Хатайспор" і "Анкарагюджю". Останнім клубом Рената був польський "Мотор" з Любліна.

Грав у Англії та забивав Франції: клуб УПЛ підсилився футболістом європейської збірної

Легіонер виступатиме за "Буковину" під 9-м номером (фото: ФК "Буковина")

Виступи за збірні

На юнацькому рівні Дадашов захищав кольори збірних Німеччини U-16 та U-17. З останньою доходив до півфіналу юнацького Євро-2016. Однак згодом ухвалив рішення виступати за національну збірну Азербайджану, у складі якої вже відіграв 45 поєдинків, відзначившись 7 забитими м'ячами та 2 асистами.

У відборі до ЧС-2026, в якому азербайджанська команда грала в одній групі з Україною, він відзначився голом у ворота збірної Франції у домашньому поєдинку (1:3).

Коли чекати на дебют

Очікується, що форвард зможе дебютувати за чернівецький клуб уже 13 вересня у домашній зустрічі проти луганської "Зорі". Наразі підопічні Сергія Шищенка посідають 8-ме місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму доробку 6 очок після п'яти турів.

Раніше стало відомо, що "Полісся" націлилося на гравця "Динамо" з досвідом виступів за збірну України.

Теги: Футбол УПЛ Буковина
Головні матчі
Кубок України 10 вересня 15:30
Нива В - : - Динамо
Ліга чемпіонів 10 вересня 19:45
ПСВ - : - Шахтар
Ліга чемпіонів 10 вересня 19:45
Фенербахче - : - Рома
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
"Шахтар" стартує в Лізі чемпіонів-2026/27: де і коли дивитися матч проти ПСВ "Шахтар" стартує в Лізі чемпіонів-2026/27: де і коли дивитися матч проти ПСВ Мудрик знову поза грою: отримав невтішний вердикт у Лондоні та пропустить матчі збірної Мудрик знову поза грою: отримав невтішний вердикт у Лондоні та пропустить матчі збірної Перша для Іраоли: "Ліверпуль" здобув вольову перемогу над "Атлетико" Перша для Іраоли: "Ліверпуль" здобув вольову перемогу над "Атлетико"
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Ольга Саладуха
Не лише медалі: головні висновки після чемпіонату Європи в Бірмінгемі Ольга Саладуха Президентка Федерації легкої атлетики України