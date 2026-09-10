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Баскетбол 10 сентября 2026 · 18:52

Старт сезона баскетбольной Суперлиги перенесли из-за ситуации безопасности: обновленные города и даты матчей

Игры, которые должны были состояться в Киеве, теперь перенесли в Ровно и Луцк
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Старт сезона баскетбольной Суперлиги перенесли из-за ситуации безопасности: обновленные города и даты матчей
Прошлогодний чемпион "Днепр" начнет сезон 2 октября (Фото: ФБУ)
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Новый сезон мужской баскетбольной Суперлиги-2026/27 начнется 1 октября. Федерация баскетбола Украины утвердила обновленное расписание первого тура после внепланового совещания с руководителями клубов.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

Изменение локаций и возврат разъездного формата

Главной причиной корректировки календаря стала ситуация безопасности, в частности частые воздушные тревоги в столице и других регионах, а также новые требования правительства и Минмолодежьспорта. В результате стартовые игры стартового тура перенесли из Киева в Ровно и Луцк.

Итак, впервые с начала полномасштабного вторжения турнир отказывается от "баблей".

Расписание первого тура

Дебютант Суперлиги – БК "Хмельницкий" – свой первый матч сыграет на домашней арене против действующего чемпиона Украины, БК "Днепр".

Полностью расписание матчей выглядит так:

1 октября (четверг)

  • Ровно. "Ровно" - "Харьковские Соколы"
  • Луцк. "Волынь" - "Киев-Баскет"

2 октября (пятница)

  • Ровно. "Ровно" - "Киев-Баскет"
  • Луцк. "Волынь" - "Харьковские Соколы"
  • Ивано-Франковск. "Прикарпатье-Говерла" - "Запорожье"
  • Хмельницкий. "Хмельницкий" - "Днепр"

3 октября (суббота)

  • Николаев. "Нико-Баскет" - "Черкасские Обезьяны"

4 октября (воскресенье)

  • Ивано-Франковск. "Прикарпатье-Говерла" - "Днепр"
  • Хмельницкий. "Хмельницкий" - "Запорожье"

Точное время начала встреч ФБУ объявит дополнительно.

Ранее мы сообщали, что "Харьковские Соколы" сменили прописку и мечтают о "золоте" Суперлиги.

Теги: Баскетбол Чемпионат Украины
Главные матчи
Кубок Украины 10 сентября 15:30
Нива В - : - Динамо
Лига чемпионов 10 сентября 19:45
ПСВ - : - Шахтер
Лига чемпионов 10 сентября 19:45
Фенербахче - : - Рома
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