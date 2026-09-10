Старт сезона баскетбольной Суперлиги перенесли из-за ситуации безопасности: обновленные города и даты матчей

Новый сезон мужской баскетбольной Суперлиги-2026/27 начнется 1 октября. Федерация баскетбола Украины утвердила обновленное расписание первого тура после внепланового совещания с руководителями клубов.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт ФБУ.
Главной причиной корректировки календаря стала ситуация безопасности, в частности частые воздушные тревоги в столице и других регионах, а также новые требования правительства и Минмолодежьспорта. В результате стартовые игры стартового тура перенесли из Киева в Ровно и Луцк.
Итак, впервые с начала полномасштабного вторжения турнир отказывается от "баблей".
Дебютант Суперлиги – БК "Хмельницкий" – свой первый матч сыграет на домашней арене против действующего чемпиона Украины, БК "Днепр".
Полностью расписание матчей выглядит так:
1 октября (четверг)
2 октября (пятница)
3 октября (суббота)
4 октября (воскресенье)
Точное время начала встреч ФБУ объявит дополнительно.
Ранее мы сообщали, что "Харьковские Соколы" сменили прописку и мечтают о "золоте" Суперлиги.