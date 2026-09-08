Перелетели в Киев: "Харьковские Соколы" сменили прописку и мечтают о "золоте" Суперлиги

Баскетбольный клуб "Харьковские Соколы" начал подготовку к новому сезону Суперлиги. Из-за ситуации безопасности команда сменила домашнюю арену и переехала из Днепра в Киев, где теперь будет базироваться и проводить свои матчи.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на "Суспильне Спорт" .

Причины переезда

В прошлом сезоне "Соколы" заняли 2-е место в регулярном чемпионате и итоговую 4-ю позицию после плей-офф. Однако постоянные переезды между Харьковом и Днепром истощали команду.

Базирование в Киеве должно обеспечить постоянную домашнюю арену и поддержку болельщиков.

Кадровые изменения

Летом команду возглавил Дмитрий Забирченко, который в сезоне-2025/26 завоевал "серебро" с "Киев-Баскетом". Вместе с наставником к слобожанскому клубу присоединились сразу четыре игрока столичного коллектива - Денис Клевзуник, Максим Сандул, Артем Романица и Егор Сушкин.

"Мне руководство сразу сказало, что команда будет базироваться в Киеве. Это амбициозный проект с самыми высокими целями. Наша основная задача – показывать содержательный баскетбол. Если будет качество игры – результаты тоже будут", - подчеркнул Забирченко.

Амбиции игроков на новый сезон

Несмотря на воздержание главного тренера, баскетболисты не скрывают высоких стремлений. Андрей Хохоник и Вадим Заплотинский отмечают, что состав усилил слабые позиции под щитами и стал жестче, а главная цель чемпионата - борьба за золотые награды и все доступные трофеи.

Кто такие "Харьковские Соколы"

Клуб был основан в 2017 году на базе Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. В Суперлиге "Соколы" впервые сыграли в сезоне-2019/20.

В общей сложности в украинской элите клуб провел четыре сезона. Крупнейшим достижением клуба стало четвёртое место в прошлогоднем розыгрыше Суперлиги.