Перелетіли до Києва: "Харківські Соколи" змінили прописку та мріють про "золото" Суперліги

Баскетбольний клуб "Харківські Соколи" розпочав підготовку до нового сезону Суперліги. Через безпекову ситуацію команда змінила домашню арену та переїхала з Дніпра до Києва, де тепер базуватиметься і проводитиме свої матчі.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на "Суспільне Спорт".
Минулого сезону "Соколи" посіли 2-ге місце у регулярному чемпіонаті та підсумкову 4-ту позицію після плей-оф. Проте постійні переїзди між Харковом і Дніпром виснажували команду.
Базування в Києві має забезпечити постійну домашню арену та підтримку вболівальників.
Влітку команду очолив Дмитро Забірченко, який у сезоні-2025/26 виборов "срібло" з "Київ-Баскетом". Разом із наставником до слобожанського клубу приєдналися одразу чотири гравці столичного колективу - Денис Клевзуник, Максим Сандул, Артем Романиця та Єгор Сушкін.
"Мені керівництво одразу сказало, що команда буде базуватися в Києві. Це амбітний проєкт із найвищими цілями. Наша основна задача - показувати змістовний баскетбол. Якщо буде якість гри - результати теж будуть", - підкреслив Забірченко.
Попри стриманість головного тренера, баскетболісти не приховують високих прагнень. Андрій Хохоник та Вадим Заплотинський зазначають, що склад підсилив слабкі позиції під щитами та став жорсткішим, а головна мета на чемпіонат - боротьба за золоті нагороди та всі доступні трофеї.
Клуб було засновано в 2017-му році на базі Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. У Суперлізі "Соколи" вперше зіграли в сезоні-2019/20.
Загалом в українській еліті клуб провів чотири сезони. Найбільшим досягненням клубу стало четверте місце в минулорічному розіграші Суперліги.
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