Перелетіли до Києва: "Харківські Соколи" змінили прописку та мріють про "золото" Суперліги

Баскетбольний клуб "Харківські Соколи" розпочав підготовку до нового сезону Суперліги. Через безпекову ситуацію команда змінила домашню арену та переїхала з Дніпра до Києва, де тепер базуватиметься і проводитиме свої матчі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на "Суспільне Спорт" .

Причини переїзду

Минулого сезону "Соколи" посіли 2-ге місце у регулярному чемпіонаті та підсумкову 4-ту позицію після плей-оф. Проте постійні переїзди між Харковом і Дніпром виснажували команду.

Базування в Києві має забезпечити постійну домашню арену та підтримку вболівальників.

Кадрові зміни

Влітку команду очолив Дмитро Забірченко, який у сезоні-2025/26 виборов "срібло" з "Київ-Баскетом". Разом із наставником до слобожанського клубу приєдналися одразу чотири гравці столичного колективу - Денис Клевзуник, Максим Сандул, Артем Романиця та Єгор Сушкін.

"Мені керівництво одразу сказало, що команда буде базуватися в Києві. Це амбітний проєкт із найвищими цілями. Наша основна задача - показувати змістовний баскетбол. Якщо буде якість гри - результати теж будуть", - підкреслив Забірченко.

Амбіції гравців на новий сезон

Попри стриманість головного тренера, баскетболісти не приховують високих прагнень. Андрій Хохоник та Вадим Заплотинський зазначають, що склад підсилив слабкі позиції під щитами та став жорсткішим, а головна мета на чемпіонат - боротьба за золоті нагороди та всі доступні трофеї.

Хто такі "Харківські Соколи"

Клуб було засновано в 2017-му році на базі Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. У Суперлізі "Соколи" вперше зіграли в сезоні-2019/20.

Загалом в українській еліті клуб провів чотири сезони. Найбільшим досягненням клубу стало четверте місце в минулорічному розіграші Суперліги.