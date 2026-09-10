"Динамо" начало защиту Кубка Украины с минимальной победы над "Нивой"

Киевское "Динамо" начало выступления в Кубке Украины сезона-2026/27 с минимальной победы над "Нивой". Действующие обладатели трофея прошли представителя Второй лиги благодаря голу защитника.

Течение матча

Хозяева живо начали матч, и к середине первого тайма было несколько неплохих моментов. Самым острым из них стал эпизод на 24-й минуте, когда Мельник из-за пределов штрафной попал в поперечину.

Однако в конце концов класс исполнителей стал сказываться, и именно киевляне создавали опасность у ворот "Нивы". Но единственный гол случился на 50-й минуте, когда Алиу Тиаре смог запереть подачу с углового.

После этого игра значительно успокоилась - особо не рвались атаковать киевляне, которые плотно контролировали ход игры. В итоге "Динамо" начало защиту Кубка с победы, и уже направляется в 1/8 финала.

Кубок Украины-2026/27. 1/16 финала

"Нива" – "Динамо" – 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: Тиаре, 50.

Следующие игры

Окончательно стадия 1/16 финала Кубка завершится на следующей неделе – 16-17 сентября состоятся заключительные 6 матчей: