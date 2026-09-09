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Футбол 09 сентября 2026 · 23:40

"Полесье" дожало "Кудривку" после тревоги и другие результаты Кубка Украины

Также в 1/8 финала прошли "Левый Берег", "Заря" и "Металлист"
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Полесье" дожало "Кудривку" после тревоги и другие результаты Кубка Украины
"Полесье" не без проблем обыграло "Кудровку" (Фото: ФК "Полесье")
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В среду, 9 сентября, прошли очередные матчи 1/16 финала Кубка Украины. Победу в них праздновали "Полесье", "Левый Берег", "Заря" и "Металлист".

О результатах матчей сообщает Sport RBC.UA.

Результаты матчей

"Агробизнес" мог вырвать победу над "Левым Берегом" – именно хозяева вели в счете почти весь матч. "Аисты" смогли сравнять счет только в добавленное ко второму тайма время.

Еще один шанс победить "Агробизнес" получил, когда арбитр назначил в пользу команды Александра Чижевского пенальти. Однако реализовать его хозяева не смогли. А в серии пенальти точнее оказался именно "Левый Берег".

"Металлист" смог минимально победить "Викторию" из Сум благодаря голу Приходько на 77-й минуте. Также во втором тайме дожила соперника и "Заря". Луганчане усилиями Горбача и Будковского прошли "Феникс-Мариуполь".

Заключительным матчем игрового дня стала встреча "Полесья" и "Кудровки". Несмотря на преимущество стаи, житомирцы долго не могли забить. А на старте второго тайма матч приостановили из-за воздушной тревоги.

Тревога затянулась, но все же матч возобновился в 22:35. И уже после этого подопечные Руслана Ротаня победили – голы на счету Гайдучика и Андраде.

Кубок Украины-2026/27. 1/16 финала

  • "Агробизнес" - "Левый Берег" - 1:1 (1:0, 0:1) по пенальти 2:4
    Голы:     Ризнык, 13 - Банада, 90+3.
  • "Виктория" Сумы - "Металлист" - 0:1 (0:0, 0:1)
    Гол:     Приходько, 77.
  • "Феникс-Мариуполь" - "Заря" - 0:2 (0:0, 0:2)
    Голы:     Горбач. 53, Будковский, 70.
  • "Полесье" - "Кудровка" - 2:0 (0:0, 2:0)
    Голы:     Гайдучик, 69, Андраде, 79.

Следующие матчи

Последний матч на этой неделе состоится 10 сентября – между собой сыграют киевское "Динамо" и винницкая "Нива".

А окончательно эта стадия Кубка завершится на следующей неделе – 16-17 сентября состоятся заключительные 6 матчей:

  • 16.09, 14:00. "Прикарпатье" – "Харьков";
  • 16.09, 15:00. "Куликов-Белка" - "Верес";
  • 16.09, 16:00. "Буковина" – ЛНЗ;
  • 17.09, 11:00. "Тростянец" – "Чернигов";
  • 17.09, 15:00. "Ольховцы" – "Шахтер";
  • 17.09, 15:30. "Колос" - "Карпаты".

Ранее мы сообщали, что путевку в 1/8 финала Кубка Украины получили "Эпицентр", "Александрия" и "Новый Раздел".

Теги: Футбол Кубок Украины Полесье
Главные матчи
Кубок Украины 9 сентября 18:00
Полесье - : - Кудровка
Лига чемпионов 9 сентября 19:45
Барселона - : - Фейеноорд
Лига чемпионов 9 сентября 22:00
Наполи - : - Арсенал
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