Первое поражение Вирта и другие результаты 1/16 финала Кубка Украины

В среду, 9 сентября, прошли очередные матчи 1/16 финала Кубка Украины. Победу в них праздновали "Эпицентр", "Александрия" и "Новый раздел".

Результаты матчей

"Эпицентр" как представитель УПЛ одержал спокойную и уверенную победу над представителем Второй лиги "Карбоном". Главным героем встречи стал Артем Козак - он оформил хет-трик, который и позволил клубу с "вышки" пройти в 1/8 финала.

Также победу праздновала и "Александрия" – однако команда Владимира Шарана смогла пройти дальше лишь в серии пенальти. Ведь "Пробий", буквально накануне возглавивший Юрий Вирт, смог навязать борьбу. Хотя в конце концов и покинул турнир.

Ну а еще одним участником 1/8 финала стал "Новый Раздел", дома победивший "Агротех". В первом тайме хозяева пропустили за 5 минут до свистка на перерыв, однако во второй половине встречи забили трижды и, наконец, прошли дальше.

Кубок Украины-2026/27. 1/16 финала

"Карбон" – "Эпицентр" – 0:3 (0:1, 0:2) Казак, 22, 72, 90+3.

Голы: Козак, 22, 72, 90+3.

Казак, 22, 72, 90+3. Козак, 22, 72, 90+3. "Пробий" – "Александрия" – 1:1 (0:1, 1:1), по пенальти – 1:3

Голы: Горный, 47 – Жонатан, 33..

Горный, 47 – Жонатан, 33.. "Новый Раздел" – "Агротех" – 3:1 (0:1, 3:0)

Голы: Адам, 57, Музыка, 61, Гулевский, 88 – Кривошей, 40.

Следующие матчи

Путевку в 1/8 финала между собой разыграют также "Феникс-Мариуполь" и "Заря". Матч между этими командами уже начался.

Последний матч этого игрового дня начнется в 18:00 - между собой сыграют представители УПЛ "Полесье" и "Кудровка". Очевидным фаворитом встречи является житомирский клуб - буквально неделю назад он праздновал разгромную победу над "Кудровкой".

Еще один матч на этой неделе состоится 10 сентября – между собой сыграют киевское "Динамо" и винницкая "Нива".

А окончательно эта стадия Кубка завершится на следующей неделе – 16-17 сентября состоятся заключительные 6 матчей: