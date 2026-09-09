Первое поражение Вирта и другие результаты 1/16 финала Кубка Украины

В среду, 9 сентября, прошли очередные матчи 1/16 финала Кубка Украины. Победу в них праздновали "Эпицентр", "Александрия" и "Новый раздел".
О результатах матчей сообщает Sport RBC.UA.
"Эпицентр" как представитель УПЛ одержал спокойную и уверенную победу над представителем Второй лиги "Карбоном". Главным героем встречи стал Артем Козак - он оформил хет-трик, который и позволил клубу с "вышки" пройти в 1/8 финала.
Также победу праздновала и "Александрия" – однако команда Владимира Шарана смогла пройти дальше лишь в серии пенальти. Ведь "Пробий", буквально накануне возглавивший Юрий Вирт, смог навязать борьбу. Хотя в конце концов и покинул турнир.
Ну а еще одним участником 1/8 финала стал "Новый Раздел", дома победивший "Агротех". В первом тайме хозяева пропустили за 5 минут до свистка на перерыв, однако во второй половине встречи забили трижды и, наконец, прошли дальше.
Кубок Украины-2026/27. 1/16 финала
Путевку в 1/8 финала между собой разыграют также "Феникс-Мариуполь" и "Заря". Матч между этими командами уже начался.
Последний матч этого игрового дня начнется в 18:00 - между собой сыграют представители УПЛ "Полесье" и "Кудровка". Очевидным фаворитом встречи является житомирский клуб - буквально неделю назад он праздновал разгромную победу над "Кудровкой".
Еще один матч на этой неделе состоится 10 сентября – между собой сыграют киевское "Динамо" и винницкая "Нива".
А окончательно эта стадия Кубка завершится на следующей неделе – 16-17 сентября состоятся заключительные 6 матчей:
Ранее мы сообщали, что первыми участниками 1/8 финала Кубка Украины стали "Кривбасс" и "Маяк" Сарны.