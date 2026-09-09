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Футбол 09 вересня 2026 · 16:43

Перша поразка Вірта та інші результати 1/16 фіналу Кубка України

"Епіцентр" на класі пройшов представника Другої ліги, а "Новий Розділ" здобув вольову перемогу
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Перша поразка Вірта та інші результати 1/16 фіналу Кубка України
Артем Козак став головним героєм "Епіцентра" (Фото: ФК "Епіцентр")
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У середу, 9 вересня, відбулися чергові матчі 1/16 фіналу Кубка України. Перемогу в них святкували "Епіцентр", "Олександрія" та "Новий Розділ".

Про результати матчів повідомляє Sport RBC.UA.

Результати матчів

"Епіцентр", як представник УПЛ, здобув спокійну та впевнену перемогу над представником Другої ліги "Карбоном". Головним героєм зустрічі стам Артем Козак - він оформив хет-трик, який і дозволив клубу з "вишки" пройти до 1/8 фіналу.

Також перемогу святкувала і "Олександрія" - проте команда Володимира Шарана змогла пройти далі лише в серії пенальті. Адже "Пробій", який буквально напередодні очолив Юрій Вірт, зміг нав'язати боротьбу. Хоч зрештою і залишив турнір.

Ну а ще одним учасником 1/8 фіналу став "Новий Розділ", який вдома переміг "Агротех". В першому таймі господарі пропустили за 5 хвилин до свистка на перерву, проте в другій половині зустрічі забили тричі та зрештою пройшли далі.

Кубок України-2026/27. 1/16 фіналу

  • "Карбон" - "Епіцентр" - 0:3 (0:1, 0:2) Козак, 22, 72, 90+3.
    Голи: Козак, 22, 72, 90+3.
  • "Пробій" - "Олександрія" - 1:1 (0:1, 1:1), по пенальті - 1:3
    Голи: Гірний, 47 - Жонатан, 33.
  • "Новий Розділ" - "Агротех" - 3:1 (0:1, 3:0)
    Голи: Адам, 57, Музика, 61, Гулевський, 88 - Кривошей, 40.

Наступні матчі

Путівку до 1/8 фіналу між собою розіграють також "Фенікс-Маріуполь" та "Зоря". Матч між цими командами вже розпочався.

Останній матч цього ігрового дня розпочнеться о 18:00 - між собою зіграють представники УПЛ "Полісся" та "Кудрівка". Очевидним фаворитом зустрічі є житомирський клуб - адже буквально тиждень тому він святкував розгромну перемогу над "Кудрівкою".

Ще один матч цього тижня відбудеться 10 вересня - між собою зіграють київське "Динамо" та вінницька "Нива".

А остаточно ця стадія Кубка завершиться наступного тижня - 16-17 вересня відбудуться заключні 6 матчів:

  • 16.09, 14:00. "Прикарпаття" - "Харків";
  • 16.09, 15:00. "Куликів-Білка" - "Верес";
  • 16.09, 16:00. "Буковина" - ЛНЗ;
  • 17.09, 11:00. "Тростянець" - "Чернігів";
  • 17.09, 15:00. "Вільхівці" - "Шахтар";
  • 17.09, 15:30. "Колос" - "Карпати".

Раніше ми повідомляли, що першими учасниками 1/8 фіналу Кубка України стали "Кривбас" та "Маяк" Сарни.

Теги: Футбол Кубок України
Головні матчі
Кубок України 9 вересня 18:00
Полісся - : - Кудрівка
Ліга чемпіонів 9 вересня 19:45
Барселона - : - Фейєноорд
Ліга чемпіонів 9 вересня 22:00
Наполі - : - Арсенал
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