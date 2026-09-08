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Футбол 08 вересня 2026 · 20:15

"Кривбас" та аматори: визначились перші учасники 1/8 фіналу Кубка України

Перемогу аматорському "Маяку" приніс дубль граючого тренера Владислава Кулача
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Кривбас" та аматори: визначились перші учасники 1/8 фіналу Кубка України
Команди продовжують боротьбу за трофей (Фото: УАФ)
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У вівторок, 8 вересня, відбулися перші матчі 1/16 фіналу Кубка України. В перший ігровий день відбулися два матчі, в яких переможцями стали "Кривбас" та "Маяк" Сарни.

Про результати матчів повідомляє Sport RBC.UA.

Спокійна перемога на класі

Підопічні Патріка ван Леувена в гостях перемогли "Олімпію" з Савінців. Рахунок в матчі на 30-й хвилині відкрив венесуелець Яксон Рівас.

Цей рахунок тримався майже до самого кінця матчу. Але в компенсований час Жуан Машаду встановив остаточний рахунок - 0:2 на користь клуба з "вишки".

Кубок України-2026/27. 1/16 фіналу

"Олімпія" Савинці - "Кривбас" - 0:2 (0:1, 0:1)
Голи: Рівас, 30, Машаду, 90+2.

Вирішальна роль колишніх гравців "Динамо" й "Шахтаря"

В другому матчі дня зустрічалися дві аматорські команди - "Базис" Кочубіївка та "Маяк" Сарни. Поєдинок відбувся на Центральному стадіоні в Умані.

Саме "Маяк" відкрив рахунок в матчі - на 4-й хвилині екс-гравець "Динамо" та "Шахтаря" (і граючий тренер) Владислав Кулач забив після боротьби на другому поверсі. Втім, менше ніж за 20 хвилин "Базис" зрівняв рахунок - на 21-й хвилині забив Микола Рибак.

Після цього "Базис" протримався до кінця тайму. А вже в другій половині матчу Кулач оформив дубль з пенальті, голом відзначився ще один екс-"гірник" Андрій Тотовицький, а фінальну крапку поставив Алішер Якубов.

Варто зазначити, що на 66-й хвилині команди пішли майже на тригодинну перерву через повітряну тривогу.

Кубок України з футболу. 1/16 фіналу

"Базис" Кочубіївка - "Маяк" Сарни - 1:4 (1:1, 0:3)
Голи: Микола Рибак, 21 - Владислав Кулач, 4, 51 (пенальті), Андрій Тотовицький, 64, Алішер Якубов, 73.

Раніше ми розповідали, що УАФ оголосила розклад 1/16 фіналу Кубка України - зокрема, з ким і коли зіграють "Динамо" та "Шахтар".

Теги: Футбол Кубок України
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