"Кривбасс" и аматоры: определились первые участники 1/8 финала Кубка Украины

Во вторник, 8 сентября, прошли первые матчи 1/16 финала Кубка Украины. В первый игровой день состоялись два матча, в которых победителями стали "Кривбасс" и "Маяк" Сарны.

Спокойная победа на классе

Подопечные Патрика Ван Леувена в гостях победили "Олимпию" из Савинцев. Счет в матче на 30-й минуте открыл венесуэлец Яксон Ривас.

Этот счет держался почти до конца матча. Но в компенсированное время Жуан Машаду установил окончательный счет – 0:2 в пользу клуба из "вышки".

Кубок Украины-2026/27. 1/16 финала

"Олимпия" Савинцы - "Кривбасс" - 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: Ривас, 30, Машаду, 90+2.

Решающая роль бывших игроков "Динамо" и "Шахтера"

В другом матче дня встречались две аматорские команды - "Базис" Кочубеевка и "Маяк" Сарны. Поединок прошел на Центральном стадионе в Умани.

Именно "Маяк" открыл счет в матче – на 4-й минуте экс-игрок "Динамо" и "Шахтера" (и играющий тренер) Владислав Кулач забил после борьбы на втором этаже. Впрочем, менее чем через 20 минут "Базис" сравнял счет - на 21-й минуте забил Николай Рыбак.

После этого "Базис" продержался до конца тайма. А уже во второй половине матча Кулач оформил дубль с пенальти, голом отличился еще один экс-"горняк" Андрей Тотовицкий, а финальную точку поставил Алишер Якубов.

Стоит отметить, что на 66-й минуте команды ушли почти на трехчасовой перерыв из-за воздушной тревоги.

Кубок Украины по футболу. 1/16 финала

"Базис" Кочубеевка - "Маяк" Сарны - 1:4 (1:1, 0:3)

Голы: Николай Рыбак, 21 – Владислав Кулач, 4, 51 (пенальти), Андрей Тотовицкий, 64, Алишер Якубов, 73.