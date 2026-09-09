"Полісся" дотисло "Кудрівку" після тривоги та інші результати Кубка України

У середу, 9 вересня, відбулися чергові матчі 1/16 фіналу Кубка України. Перемогу в них святкували "Полісся", "Лівий Берег", "Зоря" та "Металіст".

Результати матчів

"Агробізнес" міг вирвати перемогу над "Лівим Берегом" - саме господарі вели в рахунку майже весь матч. "Лелеки" змогли зрівняти рахунок лише в доданий до другого тайму час.

Ще один шанс перемогти "Агробізнес" отримав, коли арбітр призначив на користь команди Олександра Чижевського пенальті. Проте реалізувати його господарі не змогли. А в серії пенальті влучнішими виявився саме "Лівий Берег".

"Металіст" зміг мінімально перемогти "Вікторію" з Сум завдяки голу Приходька на 77-й хвилині. Також в другому таймі дотисла суперника і "Зоря". Луганці зусиллями Горбача та Будківського пройшли "Фенікс-Маріуполь".

Заключним матчем ігрового дня стала зустріч "Полісся" та "Кудрівки". Попри перевагу "зграї", житомирці довго не могли забити. А на старті другого тайма матч призупинили через повітряну тривогу.

Тривога затягнулась, та все ж матч відновився о 22:35. І вже після цього підопічні Руслана Ротаня перемогли - голи на рахунку Гайдучика та Андраде.

Кубок України-2026/27. 1/16 фіналу

"Агробізнес" - "Лівий Берег" - 1:1 (1:0, 0:1) по пенальті 2:4

Голи: Різник, 13 - Банада, 90+3.

Різник, 13 - Банада, 90+3. "Вікторія" Суми - "Металіст" - 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: Приходько, 77.

Приходько, 77. "Фенікс-Маріуполь" - "Зоря" - 0:2 (0:0, 0:2)

Голи: Горбач, 53, Будківський, 70.

Горбач, 53, Будківський, 70. "Полісся" - "Кудрівка" - 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: Гайдучик, 69, Андраде, 79.

Наступні матчі

Останній матч на цьому тижні відбудеться 10 вересня - між собою зіграють київське "Динамо" та вінницька "Нива".

А остаточно ця стадія Кубка завершиться наступного тижня - 16-17 вересня відбудуться заключні 6 матчів: