"Полісся" дотисло "Кудрівку" після тривоги та інші результати Кубка України

У середу, 9 вересня, відбулися чергові матчі 1/16 фіналу Кубка України. Перемогу в них святкували "Полісся", "Лівий Берег", "Зоря" та "Металіст".
Про результати матчів повідомляє Sport RBC.UA.
"Агробізнес" міг вирвати перемогу над "Лівим Берегом" - саме господарі вели в рахунку майже весь матч. "Лелеки" змогли зрівняти рахунок лише в доданий до другого тайму час.
Ще один шанс перемогти "Агробізнес" отримав, коли арбітр призначив на користь команди Олександра Чижевського пенальті. Проте реалізувати його господарі не змогли. А в серії пенальті влучнішими виявився саме "Лівий Берег".
"Металіст" зміг мінімально перемогти "Вікторію" з Сум завдяки голу Приходька на 77-й хвилині. Також в другому таймі дотисла суперника і "Зоря". Луганці зусиллями Горбача та Будківського пройшли "Фенікс-Маріуполь".
Заключним матчем ігрового дня стала зустріч "Полісся" та "Кудрівки". Попри перевагу "зграї", житомирці довго не могли забити. А на старті другого тайма матч призупинили через повітряну тривогу.
Тривога затягнулась, та все ж матч відновився о 22:35. І вже після цього підопічні Руслана Ротаня перемогли - голи на рахунку Гайдучика та Андраде.
Кубок України-2026/27. 1/16 фіналу
Останній матч на цьому тижні відбудеться 10 вересня - між собою зіграють київське "Динамо" та вінницька "Нива".
А остаточно ця стадія Кубка завершиться наступного тижня - 16-17 вересня відбудуться заключні 6 матчів:
Раніше ми повідомляли, що путівку до 1/8 фіналу Кубка України отримали "Епіцентр", "Олександрія" та "Новий Розділ".