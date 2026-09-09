Через кризу управління: голова оргкомітету Олімпіади-2030 планує піти у відставку

Голова організаційного комітету Зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2030 року Едгар Гроспірон має намір залишити свою посаду. Очікується, що 57-річний функціонер офіційно оголосить про відставку найближчими днями.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інформаційне агентство Reuters.
Гроспірон очолював оргкомітет протягом 18 місяців, проте його роботу постійно супроводжували суперечки щодо концепції управління проєктом. Так, раніше через розбіжності з Гроспіроном посаду залишив генеральний директор оргкомітету Сиріл Лінетт.
Також однією з головних проблем стало рішення про перенесення низки змагань із Ніцци до Ліона. Остаточно ситуація загострилася після того, як уряд Франції, а також національні олімпійські та паралімпійські органи офіційно повідомили МОК про повну втрату довіри до керівника.
Наразі сторони узгоджують фінальні умови припинення співпраці.
До початку функціонерської кар'єри Гроспірон був видатним спортсменом у фристайлі (могул). Він є триразовим чемпіоном світу та олімпійським чемпіоном Ігор-1992 в Альбервілі.
Після завершення спортивної кар'єри Гроспірон присвятив себе спортивному менеджменту, мотиваційним виступам та бізнесу. Організаційний комітет Олімпіади-2030 він очолив в лютому 2025-го року.
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