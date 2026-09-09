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Інше 09 вересня 2026 · 21:16

Через кризу управління: голова оргкомітету Олімпіади-2030 планує піти у відставку

Французькі олімпійські органи та уряд країни заявили про втрату довіри до 57-річного функціонера
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Через кризу управління: голова оргкомітету Олімпіади-2030 планує піти у відставку
Едгар Гроспірон (Фото: Getty Images)
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Голова організаційного комітету Зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2030 року Едгар Гроспірон має намір залишити свою посаду. Очікується, що 57-річний функціонер офіційно оголосить про відставку найближчими днями.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інформаційне агентство Reuters.

Причини відставки та управлінські конфлікти

Гроспірон очолював оргкомітет протягом 18 місяців, проте його роботу постійно супроводжували суперечки щодо концепції управління проєктом. Так, раніше через розбіжності з Гроспіроном посаду залишив генеральний директор оргкомітету Сиріл Лінетт.

Також однією з головних проблем стало рішення про перенесення низки змагань із Ніцци до Ліона. Остаточно ситуація загострилася після того, як уряд Франції, а також національні олімпійські та паралімпійські органи офіційно повідомили МОК про повну втрату довіри до керівника.

Наразі сторони узгоджують фінальні умови припинення співпраці.

Хто такий Едгар Гроспірон

До початку функціонерської кар'єри Гроспірон був видатним спортсменом у фристайлі (могул). Він є триразовим чемпіоном світу та олімпійським чемпіоном Ігор-1992 в Альбервілі.

Після завершення спортивної кар'єри Гроспірон присвятив себе спортивному менеджменту, мотиваційним виступам та бізнесу. Організаційний комітет Олімпіади-2030 він очолив в лютому 2025-го року.

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Полісся - : - Кудрівка
Ліга чемпіонів 9 вересня 19:45
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Ліга чемпіонів 9 вересня 22:00
Наполі - : - Арсенал
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