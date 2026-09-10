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Інше 10 вересня 2026 · 22:46

Відповідає інтересам спорту: у World Athletics підтвердили бан для росіян та білорусів

Президент організації наголосив, що повернення спортсменів з цих країн зараз навіть не розглядають
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Відповідає інтересам спорту: у World Athletics підтвердили бан для росіян та білорусів
Себастьян Коу (Фото: sebcoeofficial, Instagram)
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Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) не розглядає можливості повернення російських і білоруських атлетів до міжнародних турнірів. Про це напередодні старту першого в історії Абсолютного чемпіонату світу-2026 заявив президент організації Себастьян Коу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на заяву функціонера "Суспільному Спорт".

Захист цілісності спорту та відсутність тиску

World Athletics залишається однією з небагатьох спортивних федерацій, яка зберігає повну заборону щодо представників країн-агресорок від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Наша позиція не змінилася. Народ України знає позицію Міжнародної федерації легкої атлетики, і ми дотримуємось її - це, на нашу думку, найкраще відповідає найкращим інтересам спорту та його цілісності", - наголосив Себастьян Коу.

У відповідь на запитання щодо оновлених рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який радив пом'якшити обмеження та допустити атлетів у нейтральному статусі, очільник World Athletics зазначив, що не почувається під тиском через таку рекомендацію.

Очікування від Абсолютного чемпіонату світу-2026

Окрім політичних питань, Себастьян Коу поділився очікуваннями від нового елітного турніру - Абсолютного чемпіонату світу, який впродовж 11-13 вересня проходитиме в угорському Будапешті. Цей турнір збере найсильніших легкоатлетів планети.

"Спортсмени, які йдуть на змагання, нервують. Якщо вони не нервують, то, ймовірно, не виступлять так добре. Тож я нервую, бо це щось нове. Я впевнений у турнірі, бо знаю, що наші команди виконали все можливе, щоб зробити це найкращим досвідом. Думаю, це початок зовсім іншого підходу в нашому виді спорту", - підсумував Коу.

Раніше ми розповідали, що переможці абсолютного чемпіоната світу з легкої атлетики отримають ексклюзивні нагороди - і жодних медалей.

Теги: Легка атлетика Російська Федерація
Головні матчі
Ліга чемпіонів 10 вересня 22:00
Баварія - : - Буде-Глімт
Ліга чемпіонів 10 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед - : - Сабах
Ліга чемпіонів 10 вересня 22:00
Комо - : - Лейпциг
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