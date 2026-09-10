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Другое 10 сентября 2026 · 21:31

Непростой старт: Украина победила Израиль на Евро-2026 по волейболу

"Сине-желтые" отдали одну партию, но все же праздновали победу на старте чемпионата
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Непростой старт: Украина победила Израиль на Евро-2026 по волейболу
Украина стартовала на Евро с победы (Фото: fvu.official, Instagram)
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Сборная Украины стартовала на чемпионате Европы по волейболу с победы. Команда Рауля Лосано, несмотря на неуверенный старт, победили сборную Израиля со счетом 3:1.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Чемпионат Европы-2026, Группа B, 1 тур

Израиль - Украина - 1:3 (22:25, 19:25, 25:22, 19:25)

Течение матча

Первую партию гораздо успешнее начали израильтяне – в какой-то момент они даже смогли оторваться на 5 очков. Однако ближе к середине "сине-желтым" удалось перехватить инициативу и вырвать победу.

Второй сет стал значительно более комфортным для украинцев, конвертировавших этот комфорт в победу со счетом 25:19. К сожалению, в третьем сете наша сборная снова подпустила соперника – и Израиль смог забрать один сет.

Но в четвертой партии шансов израильтянам уже не давали – в итоге "сине-желтые" праздновали победу.

Следующие соперники Украины

Групповой этап на Евро проходит по круговой системе, поэтому сборная Украины сыграет еще четыре матча. Минимальная задлача для "сине-желтых" – попасть в топ-4 группы B, что позволит нашей сборной выйти в плей-офф.

В дальнейшем соревнование будет проходить по привычной системе матчей на вылет. Следующими соперниками Украины станут сборные Северной Македонии, Болгарии, Португалии и Польши. Да, уже завтра, 11 сентября, в 16:00 Украина сыграет с македонцами.

Ранее мы рассказывали о том, каким составом сборная Украины будет выступать на волейбольном Евро.

Теги: Волейбол Сборная Украины
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Бавария - : - Буде-Глимт
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