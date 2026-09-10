Дембеле и Торрес разорвали "Слован", а "Спортинг" дожал "Галатасарай" в Лиге чемпионов

ПСЖ начал новый сезон Лиги чемпионов с разгромной победы дома. Также с победы в 1-м туре стартовал и португальский "Спортинг".

ПСЖ не заметил "Слован"

В стартовом составе парижан появился Илья Забарный. Однако ни у него, ни у Виллиана Пачо не было слишком много работы. А атака ПСЖ развлеклась - хет-трик оформил Ферран Торрес, дубль - Усман Дембеле. Завершил разгром на 88-й минуте Фабиан Руис.

Единственный гол "Слован" провел на 59-й минуте – голом отличился Камара. Украинские игроки братиславской команды на поле не появились – Даниил Игнатенко провел весь матч на скамье запасных, а Николай Кухаревич не попал в заявку.

Лига чемпионов-2026/27, 1-й тур

ПСЖ – "Слован" Братислава – 6:1 (3:0, 3:1)

Голы: Дембеле, 17, 23, Торрес, 31, 47, 57, Руис, 88 – Камара, 59.

Автогол не помог туркам

Матч "Спортинга" против "Галатасарая" начался очень неудачно для португальцев – уже на старте матча Гонсалу Игнасиу забил гол в свои ворота. "Спортинг" отыгрался на 27-й минуте – гол на счету Катаму.

Но дожать турок хозяева смогли только на старте второго тайма – сначала Суарес реализовал пенальти на 57-й минуте. А через шесть минут Саласар установил окончательный счет - 3:1 в пользу португальцев.

Лига чемпионов-2026/27, 1-й тур

"Спортинг" - "Галатасарай" - 3:1 (1:1, 2:0)

Голы: Катаму, 27, Суарес (пенальти), 57, Саласар, 63 – Инасиу (автогол), 5.

Заключительные матчи 1-го тура

В четверг, 10 сентября, состоятся заключительные шесть матчей 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов. Также еврокубковый сезон в Нидерландах начнет "Шахтер". Полное расписание игрового дня выглядит так: