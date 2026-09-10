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Футбол 10 сентября 2026 · 00:16

Дембеле и Торрес разорвали "Слован", а "Спортинг" дожал "Галатасарай" в Лиге чемпионов

Илья Забарный вышел в стартовом составе парижан и провел на поле всю игру
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Дембеле и Торрес разорвали "Слован", а "Спортинг" дожал "Галатасарай" в Лиге чемпионов
Ферран Торрес оформил хет-трик (Фото: УЕФА)
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ПСЖ начал новый сезон Лиги чемпионов с разгромной победы дома. Также с победы в 1-м туре стартовал и португальский "Спортинг".

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

ПСЖ не заметил "Слован"

В стартовом составе парижан появился Илья Забарный. Однако ни у него, ни у Виллиана Пачо не было слишком много работы. А атака ПСЖ развлеклась - хет-трик оформил Ферран Торрес, дубль - Усман Дембеле. Завершил разгром на 88-й минуте Фабиан Руис.

Единственный гол "Слован" провел на 59-й минуте – голом отличился Камара. Украинские игроки братиславской команды на поле не появились – Даниил Игнатенко провел весь матч на скамье запасных, а Николай Кухаревич не попал в заявку.

Лига чемпионов-2026/27, 1-й тур

ПСЖ – "Слован" Братислава – 6:1 (3:0, 3:1)
Голы: Дембеле, 17, 23, Торрес, 31, 47, 57, Руис, 88 – Камара, 59.

Автогол не помог туркам

Матч "Спортинга" против "Галатасарая" начался очень неудачно для португальцев – уже на старте матча Гонсалу Игнасиу забил гол в свои ворота. "Спортинг" отыгрался на 27-й минуте – гол на счету Катаму.

Но дожать турок хозяева смогли только на старте второго тайма – сначала Суарес реализовал пенальти на 57-й минуте. А через шесть минут Саласар установил окончательный счет - 3:1 в пользу португальцев.

Лига чемпионов-2026/27, 1-й тур

"Спортинг" - "Галатасарай" - 3:1 (1:1, 2:0)
Голы: Катаму, 27, Суарес (пенальти), 57, Саласар, 63 – Инасиу (автогол), 5.

Заключительные матчи 1-го тура

В четверг, 10 сентября, состоятся заключительные шесть матчей 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов. Также еврокубковый сезон в Нидерландах начнет "Шахтер". Полное расписание игрового дня выглядит так:

  • 19:45. "Фенербахче" – "Рома";
  • 19:45. ПСВ – "Шахтер";
  • 22:00. "Бавария" – "Буде-Глимт";
  • 22:00. "Славия" Прага - "Ланс";
  • 22:00. "Комо" – "РБ Лейпциг";
  • 22:00. "Манчестер Юнайтед" – "Сабах".

Ранее мы сообщали, что "Ливерпуль" одержал волевую победу над "Атлетико".

Теги: Футбол ПСЖ
Главные матчи
Кубок Украины 9 сентября 18:00
Полесье - : - Кудровка
Лига чемпионов 9 сентября 19:45
Барселона - : - Фейеноорд
Лига чемпионов 9 сентября 22:00
Наполи - : - Арсенал
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