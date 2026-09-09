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Баскетбол 09 сентября 2026 · 23:30

Жилье для звезды НБА: новичок "Майами" приобрел роскошное поместье 13,5 млн долларов

Греческий форвард обосновался во Флориде и приобрел имение напротив дома Тайлера Хэрро
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Жилье для звезды НБА: новичок "Майами" приобрел роскошное поместье 13,5 млн долларов
Новичок уже обосновался в Майами (Фото: giannis_an34, Instagram)
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Новичок "Майами Хит" Яннис Адетокумбо окончательно обосновался во Флориде после своего громкого обмена. Греческий форвард приобрел роскошное поместье в элитном районе Пайнкрест за 13,5 млн долларов.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание The Real Deal.

Роскошное жилье и звездный сосед

Новая усадьба площадью около 1 100 квадратных метров (12 000 кв. футов) расположена на участке более 40 соток. В доме есть 8 спален и 10 ванных комнат. Также в имении есть отдельный медиа-зал, гостевой дом и частный бассейн с джакузи.

Жилье для звезды НБА: новичок &quot;Майами&quot; приобрел роскошное поместье 13,5 млн долларов Так выглядит новое имение грека (Фото: The Real Deal)

Интересно, что новое поместье Адетокумбо расположено прямо через дорогу от дома Тайлера Херро - одного из ключевых игроков, которых "Майами" отдал в "Милвоки" в рамках обмена на греческого суперстарa.

Новый этап в карьере грека

После 13 выдающихся сезонов в "Милвоки Бакс", где Адетокумбо завоевал титул чемпиона НБА в 2021 году, форвард начинает новую страницу.

Несмотря на травмы в конце прошедшей кампании, Яннис демонстрировал впечатляющую статистику: 27,6 очка, 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру.

В "Майами Хит" баскетболист будет выступать под 7-м номером и готов вести команду к очередному чемпионству.

Ранее мы сообщали, что "Сиксерс" и "Флайерс" получат грандиозную арену в Филадельфии.

Теги: Баскетбол НБА
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