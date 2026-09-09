Жилье для звезды НБА: новичок "Майами" приобрел роскошное поместье 13,5 млн долларов

Новичок "Майами Хит" Яннис Адетокумбо окончательно обосновался во Флориде после своего громкого обмена. Греческий форвард приобрел роскошное поместье в элитном районе Пайнкрест за 13,5 млн долларов.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание The Real Deal .

Роскошное жилье и звездный сосед

Новая усадьба площадью около 1 100 квадратных метров (12 000 кв. футов) расположена на участке более 40 соток. В доме есть 8 спален и 10 ванных комнат. Также в имении есть отдельный медиа-зал, гостевой дом и частный бассейн с джакузи.

Так выглядит новое имение грека (Фото: The Real Deal)

Интересно, что новое поместье Адетокумбо расположено прямо через дорогу от дома Тайлера Херро - одного из ключевых игроков, которых "Майами" отдал в "Милвоки" в рамках обмена на греческого суперстарa.

Новый этап в карьере грека

После 13 выдающихся сезонов в "Милвоки Бакс", где Адетокумбо завоевал титул чемпиона НБА в 2021 году, форвард начинает новую страницу.

Несмотря на травмы в конце прошедшей кампании, Яннис демонстрировал впечатляющую статистику: 27,6 очка, 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру.

В "Майами Хит" баскетболист будет выступать под 7-м номером и готов вести команду к очередному чемпионству.