rbc.ua
UA | RU
Середа, 09 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Баскетбол Житло для зірки НБА: новачок "Маямі" придбав розкішний маєток 13,5 млн доларів
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Баскетбол 09 вересня 2026 · 23:30

Житло для зірки НБА: новачок "Маямі" придбав розкішний маєток 13,5 млн доларів

Грецький форвард облаштувався у Флориді та придбав маєток навпроти будинку Тайлера Херро
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Житло для зірки НБА: новачок "Маямі" придбав розкішний маєток 13,5 млн доларів
Новачок вже облаштувався в Маямі (Фото: giannis_an34, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Новачок "Маямі Хіт" Янніс Адетокумбо остаточно облаштувався у Флориді після свого гучного обміну. Грецький форвард придбав розкішний маєток в елітному районі Пайнкрест за 13,5 млн доларів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання The Real Deal.

Розкішне житло та зірковий сусід

Новозбудована садиба площею близько 1 100 квадратних метрів (12 000 кв. футів) розташована на ділянці понад 40 соток. Будинок має 8 спалень та 10 ванних кімнат. Також в маєтку є окремий медіа-зал, гостьовий будинок та приватний басейн із джакузі.

Житло для зірки НБА: новачок &quot;Маямі&quot; придбав розкішний маєток 13,5 млн доларівТак виглядає новий маєток грека (Фото: The Real Deal)

Цікаво, що новий маєток Адетокумбо розташований прямо через дорогу від будинку Тайлера Херро - одного з ключових гравців, яких "Маямі" віддав у "Мілвокі" в рамках обміну на грецького суперстарa.

Новий етап у кар'єрі грека

Після 13 видатних сезонів у "Мілвокі Бакс", де Адетокумбо здобув титул чемпіона НБА у 2021 році, форвард починає нову сторінку.

Попри травми наприкінці минулої кампанії, Янніс демонстрував вражаючу статистику: 27,6 очка, 9,8 підбирання та 5,4 передачі в середньому за гру.

У "Маямі Хіт" баскетболіст виступатиме під 7-м номером та готовий вести команду до чергового чемпіонства.

Раніше ми повідомляли, що "Сіксерс" та "Флаєрс" отримають грандіозну арену у Філадельфії.

Теги: Баскетбол НБА
Головні матчі
Кубок України 9 вересня 18:00
Полісся - : - Кудрівка
Ліга чемпіонів 9 вересня 19:45
Барселона - : - Фейєноорд
Ліга чемпіонів 9 вересня 22:00
Наполі - : - Арсенал
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Кейн, Мбаппе, Мессі та інші: оголошено повний список претендентів на "Золотий м'яч"-2026 Кейн, Мбаппе, Мессі та інші: оголошено повний список претендентів на "Золотий м'яч"-2026 Ф'юрі зробив гучний анонс бою з Усиком: українець несподівано відповів Ф'юрі зробив гучний анонс бою з Усиком: українець несподівано відповів Через кризу управління: голова оргкомітету Олімпіади-2030 планує піти у відставку Через кризу управління: голова оргкомітету Олімпіади-2030 планує піти у відставку
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Ольга Саладуха
Не лише медалі: головні висновки після чемпіонату Європи в Бірмінгемі Ольга Саладуха Президентка Федерації легкої атлетики України