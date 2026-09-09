Житло для зірки НБА: новачок "Маямі" придбав розкішний маєток 13,5 млн доларів

Новачок "Маямі Хіт" Янніс Адетокумбо остаточно облаштувався у Флориді після свого гучного обміну. Грецький форвард придбав розкішний маєток в елітному районі Пайнкрест за 13,5 млн доларів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання The Real Deal .

Розкішне житло та зірковий сусід

Новозбудована садиба площею близько 1 100 квадратних метрів (12 000 кв. футів) розташована на ділянці понад 40 соток. Будинок має 8 спалень та 10 ванних кімнат. Також в маєтку є окремий медіа-зал, гостьовий будинок та приватний басейн із джакузі.

Так виглядає новий маєток грека (Фото: The Real Deal)

Цікаво, що новий маєток Адетокумбо розташований прямо через дорогу від будинку Тайлера Херро - одного з ключових гравців, яких "Маямі" віддав у "Мілвокі" в рамках обміну на грецького суперстарa.

Новий етап у кар'єрі грека

Після 13 видатних сезонів у "Мілвокі Бакс", де Адетокумбо здобув титул чемпіона НБА у 2021 році, форвард починає нову сторінку.

Попри травми наприкінці минулої кампанії, Янніс демонстрував вражаючу статистику: 27,6 очка, 9,8 підбирання та 5,4 передачі в середньому за гру.

У "Маямі Хіт" баскетболіст виступатиме під 7-м номером та готовий вести команду до чергового чемпіонства.