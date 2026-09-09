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Баскетбол 09 вересня 2026 · 12:07

"Сіксерс" та "Флаєрс" отримають грандіозну арену у Філадельфії: як вона виглядатиме

Клуби НБА та НХЛ побудують наймасштабніший приватний об'єкт в історії міста
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Сіксерс" та "Флаєрс" отримають грандіозну арену у Філадельфії: як вона виглядатиме
Так виглядатиме нова арена (фото: instagram.com/philadelphiaflyers)
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Знамениті американські клуби з баскетболу та хокею – "Філадельфія Севенті Сіксерс" та "Філадельфія Флаєрс" представили проєкт нової арени, яка має стати їхнім спільним домом у майбутньому. Масштабне будівництво поверне обидві команди на історичне для міського спорту місце.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на ESPN.

Повернення до витоків

Офіційне відкриття нового масштабного комплексу у Південній Філадельфії заплановане на 2030 рік, якраз перед стартом сезону жіночої НБА, де дебютує нова місцева команда.

Баскетбольні "Сіксерс" стануть рівноправними співвласниками нового комплексу. Для команди НБА це довгоочікуваний крок, адже понад десять років вони виступали на старій арені виключно на правах орендарів.

Для хокейних "Флаєрс" цей переїзд також має особливе символічне значення. Клуб повертається на історичну територію колишньої арени Spectrum, де франшиза розпочала свої виступи в НХЛ у 1967 році та здобула два Кубки Стенлі.

&quot;Сіксерс&quot; та &quot;Флаєрс&quot; отримають грандіозну арену у Філадельфії: як вона виглядатиме

Так виглядатиме нова арена (фото: instagram.com/philadelphiaflyers)

Особливості дизайну та економічний вплив

Дизайн нової арени розроблявся з оглядкою на легендарний старий комплекс. Проєкт передбачає створення просторої відкритої зони для вболівальників, численних фудкортів, а також масивних вхідних сходів, які нагадуватимуть знамениті сходи Музею мистецтв Філадельфії.

Керівництво клубів прогнозує, що реалізація цього амбітного плану створить майже 15 тисяч нових робочих місць. Очікується, що за наступні десять років арена згенерує близько 6 мільярдів доларів економічної активності, а сотні мільйонів доларів з податків підуть на розвиток інфраструктури міста та місцевих шкіл.

Раніше стало відомо, що "Лейкерс" встановить монумент легендарному тренеру.

Теги: Баскетбол Хокей НБА НХЛ Филадельфия
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