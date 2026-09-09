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Баскетбол 09 сентября 2026 · 12:07

"Сиксерс" и "Флайерс" получат грандиозную арену в Филадельфии: как она будет выглядеть

Клубы НБА и НХЛ построят самый масштабный частный объект в истории города
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Сиксерс" и "Флайерс" получат грандиозную арену в Филадельфии: как она будет выглядеть
Так будет выглядеть новая арена (фото: instagram.com/philadelphiaflyers)
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Знаменитые американские клубы по баскетболу и хоккею - "Филадельфия Севенти Сиксерс" и "Филадельфия Флайерз" - представили проект новой арены, которая в будущем должна стать их общим домом. Масштабное строительство вернет обе команды на историческое для городского спорта место.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN.

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Официальное открытие нового масштабного комплекса в Южной Филадельфии запланировано на 2030 год, как раз перед стартом сезона женской НБА, где дебютирует новая местная команда.

Баскетбольные "Сиксерс" станут равноправными совладельцами нового комплекса. Для команды НБА это долгожданный шаг, ведь более десяти лет они выступали на старой арене исключительно на правах арендаторов.

Для хоккейных "Флайерз" этот переезд также имеет особое символическое значение. Клуб возвращается на историческую территорию бывшей арены Spectrum, где франшиза начала свои выступления в НХЛ в 1967 году и завоевала два Кубка Стэнли.

&quot;Сиксерс&quot; и &quot;Флайерс&quot; получат грандиозную арену в Филадельфии: как она будет выглядеть

Так будет выглядеть новая арена (фото: instagram.com/philadelphiaflyers)

Особенности дизайна и экономическое влияние

Дизайн новой арены разрабатывался с оглядкой на легендарный старый комплекс. Проект предусматривает создание просторной открытой зоны для болельщиков, многочисленных фудкортов, а также массивной входной лестницы, которая будет напоминать знаменитую лестницу Музея искусств Филадельфии.

Руководство клубов прогнозирует, что реализация этого амбициозного плана создаст около 15 тысяч новых рабочих мест. Ожидается, что за следующие десять лет арена сгенерирует около 6 миллиардов долларов экономической активности, а сотни миллионов долларов налогов пойдут на развитие инфраструктуры города и местных школ.

Ранее стало известно, что "Лейкерс" установит монумент легендарному тренеру.

Теги: Баскетбол Хоккей НБА НХЛ Филадельфия
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