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Баскетбол 09 сентября 2026 · 10:09

"Лейкерс" установит монумент легендарному тренеру: такого признания удостаиваются единицы

Статуя Фила Джексона появится у домашней арены клуба
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Лейкерс" установит монумент легендарному тренеру: такого признания удостаиваются единицы
Фил Джексон (фото: instagram.com/_philofficial)
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"Лос-Анджелес Лейкерс" готовит особое событие для одного из самых успешных тренеров в истории клуба. Фил Джексон получит почетное место среди легенд команды.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN.

Признание заслуг тренера

Официальная церемония открытия статуи состоится 9 апреля 2027 года перед матчем "Лейкерс" против "Миннесоты Тимбервулвз". Над ее созданием будет работать скульптор Омри Амрани из студии Rotblatt Amrany.

Фил Джексон, которому сейчас 80 лет, тренировал "Лейкерс" в течение 11 сезонов в два периода - с 1999 по 2004 год и с 2005 по 2011-й. За это время специалист привел команду к пяти чемпионским титулам НБА.

Под его руководством "Лейкерс" трижды подряд становились чемпионами в 2000-2002 годах. Еще два титула команда завоевала в 2009 и 2010 годах.

Место среди избранных легенд

Джексон станет девятым представителем "Лейкерс", чья статуя будет украшать площадку Star Plaza перед Crypto.com Arena. Он присоединится к таким легендам, как Карим Абдул-Джаббар, Элджин Бэйлор, Чик Хирн, Мэджик Джонсон, Пэт Райли, Джерри Уэст, Шакил О'Нил и Коби Брайант.

Всего за карьеру специалист завоевал 11 тренерских титулов чемпиона НБА (еще 6 - с "Чикаго Буллз"). В 2007 году его включили в Зал славы баскетбола, а позже признали одним из 15-ти самых выдающихся тренеров в истории НБА.

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Теги: Баскетбол НБА
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