Жестокое наказание: НБА наложила санкции на "Клипперс" из-за скандала с Леонардом

НБА применила беспрецедентные санкции против "Лос-Анджелес Клипперс" после расследования по обходу потолков зарплат. Клуб лишили выборов в первом раунде драфта и присудили гигантский штраф.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN .

Масштабные санкции против клуба и владельца

Независимая проверка установила, что "Клипперс" привлекали спонсоров для заключения секретных рекламных соглашений со звездным форвардом Каваем Леонардом и покрывали его личные расходы.

Поэтому лига наложила на организацию строгие ограничения. Так, клуб лишили 5 последовательных выборов в первом раунде драфта (начиная с 2029 года), а также обязали заплатить штраф в 30 млн долларов.

Отдельные санкции наложили и на собственника – Стива Балмера отстранили на 1 год от деятельности в НБА. Вместо этого клуб будет находиться под усиленным контролем лиги в течение 5 лет.

Последствия для Леонарда

Сам Кавай Леонард был оштрафован на 700 тысяч долларов. Баскетболист заявил, что лично не знал о финансовых махинациях окружения, но берет на себя ответственность.

Также двукратный чемпион НБА подтвердил, что покидает Лос-Анджелес и в следующем сезоне будет играть за "Торонто Репторс", куда вторично возвращается в карьере.

Комиссар лиги Адам Сильвер подчеркнул, что наказание окончательно и обжалованию не подлежит.