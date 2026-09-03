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Баскетбол 03 сентября 2026 · 11:04

Жестокое наказание: НБА наложила санкции на "Клипперс" из-за скандала с Леонардом

Финансовые махинации с потолком зарплат будут стоить клубу будущего на годы вперед
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Жестокое наказание: НБА наложила санкции на "Клипперс" из-за скандала с Леонардом
"Клипперс" получили серьезные санкции за попытку обойти потолок зарплат (Фото: Getty Images)
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НБА применила беспрецедентные санкции против "Лос-Анджелес Клипперс" после расследования по обходу потолков зарплат. Клуб лишили выборов в первом раунде драфта и присудили гигантский штраф.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN.

Масштабные санкции против клуба и владельца

Независимая проверка установила, что "Клипперс" привлекали спонсоров для заключения секретных рекламных соглашений со звездным форвардом Каваем Леонардом и покрывали его личные расходы.

Поэтому лига наложила на организацию строгие ограничения. Так, клуб лишили 5 последовательных выборов в первом раунде драфта (начиная с 2029 года), а также обязали заплатить штраф в 30 млн долларов.

Отдельные санкции наложили и на собственника – Стива Балмера отстранили на 1 год от деятельности в НБА. Вместо этого клуб будет находиться под усиленным контролем лиги в течение 5 лет.

Последствия для Леонарда

Сам Кавай Леонард был оштрафован на 700 тысяч долларов. Баскетболист заявил, что лично не знал о финансовых махинациях окружения, но берет на себя ответственность.

Также двукратный чемпион НБА подтвердил, что покидает Лос-Анджелес и в следующем сезоне будет играть за "Торонто Репторс", куда вторично возвращается в карьере.

Комиссар лиги Адам Сильвер подчеркнул, что наказание окончательно и обжалованию не подлежит.

Ранее мы сообщали, что лидер клуба НБА выбыл на полгода из-за серьезной травмы.

Теги: Баскетбол НБА
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