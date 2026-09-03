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Баскетбол 03 вересня 2026 · 11:04

Жорстке покарання: НБА наклала санкції на "Кліпперс" через скандал з Леонардом

Фінансові махінації зі стелею зарплат коштуватимуть клубу майбутнього на роки вперед
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Жорстке покарання: НБА наклала санкції на "Кліпперс" через скандал з Леонардом
"Кліпперс" отримали серйозні санкції за спробу обійти стелю зарплат (Фото: Getty Images)
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НБА застосувала безпрецедентні санкції проти "Лос-Анджелес Кліпперс" після розслідування щодо обходу стелі зарплат. Клуб позбавили виборів у першому раунді драфту та присудили гігантський штраф.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на ESPN.

Масштабні санкції проти клубу та власника

Незалежна перевірка виявила, що "Кліпперс" залучали спонсорів для укладання секретних рекламних угод із зірковим форвардом Каваєм Леонардом та покривали його особисті витрати.

Через це ліга наклала на організацію суворі обмеження. Так, клуб позбавили 5 послідовних виборів у першому раунді драфту (починаючи з 2029-го року), а також зобов'язали сплатити штраф у 30 млн доларів.

Окремі санкції наклали і на власника - Стіва Балмера відсторонили на 1 рік від діяльності в НБА. Натомість клуб перебуватиме під посиленим контролем ліги протягом 5 років.

Наслідки для Леонарда

Самого Кавая Леонарда оштрафували на 700 тисяч доларів. Баскетболіст заявив, що особисто не знав про фінансові махінації оточення, але бере на себе відповідальність.

Також дворазовий чемпіон НБА підтвердив, що залишає Лос-Анджелес і наступного сезону гратиме за "Торонто Репторс", куди повертається вдруге в кар'єрі.

Комісар ліги Адам Сільвер наголосив, що покарання є остаточним і оскарженню не підлягає.

Раніше ми повідомляли, що лідер клубу НБА вибув на пів року через серйозну травму.

Теги: Баскетбол НБА
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