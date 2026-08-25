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Баскетбол 25 серпня 2026 · 11:11

Удар для "Портленда": лідер клубу НБА вибув на пів року через серйозну травму

23-річний баскетболіст травмувався під час міжсезонного тренування та пропустить значну частину сезону
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Удар для "Портленда": лідер клубу НБА вибув на пів року через серйозну травму
Шейдон Шарп травмувався під час передсезонних тренувань (Фото: trailblazers, Instagram)

Атакувальний захисник "Портленд Трейл Блейзерс" Шейдон Шарп зазнав розриву меніска правого коліна. За прогнозами лікарів він буде змушений пропустити близько шести місяців.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інсайдера Шемса Чаранію для видання ESPN.

Подробиці ушкодження та перспективи відновлення

За інформацією джерел, 23-річний баскетболіст травмував коліно під час одного з нещодавніх міжсезонних тренувань. Через тривалий термін реабілітації Шарп пропустить значну частину регулярного чемпіонату НБА сезону-2026/27.

Це вже не перша серйозна травма гравця за останній час: минулого сезону Шейдон вибув на тривалий термін через стресовий перелом малоберцової кістки лівої ноги. При цьому він демонстрував високу результативність - у середньому набирав 20,8 очок за матч.

Захисна лінія "Блейзерс" та новий контракт

Незважаючи на втрату одного з ключових виконавців, "Портленд" має достатню глибину у задній лінії. У новому сезоні ротацію захисників клубу формуватимуть досвідчені зірки - Джа Морант, Деміан Ліллард та Джру Голідей, які мають компенсувати відсутність Шарпа.

У минулому році Шейдон підписав із "Портлендом" чотирирічне продовження контракту на 90 мільйонів доларів. Угода офіційно набирає чинності саме з цього сезону, за який баскетболіст має отримати близько 20 мільйонів доларів.

Раніше ми повідомляли, що 4-разовий чемпіон НБА пішов з "Далласа" заради "Маямі".

Теги: Баскетбол НБА
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