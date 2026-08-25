Удар для "Портленда": лідер клубу НБА вибув на пів року через серйозну травму

Атакувальний захисник "Портленд Трейл Блейзерс" Шейдон Шарп зазнав розриву меніска правого коліна. За прогнозами лікарів він буде змушений пропустити близько шести місяців.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інсайдера Шемса Чаранію для видання ESPN .

Подробиці ушкодження та перспективи відновлення

За інформацією джерел, 23-річний баскетболіст травмував коліно під час одного з нещодавніх міжсезонних тренувань. Через тривалий термін реабілітації Шарп пропустить значну частину регулярного чемпіонату НБА сезону-2026/27.

Це вже не перша серйозна травма гравця за останній час: минулого сезону Шейдон вибув на тривалий термін через стресовий перелом малоберцової кістки лівої ноги. При цьому він демонстрував високу результативність - у середньому набирав 20,8 очок за матч.

Захисна лінія "Блейзерс" та новий контракт

Незважаючи на втрату одного з ключових виконавців, "Портленд" має достатню глибину у задній лінії. У новому сезоні ротацію захисників клубу формуватимуть досвідчені зірки - Джа Морант, Деміан Ліллард та Джру Голідей, які мають компенсувати відсутність Шарпа.

У минулому році Шейдон підписав із "Портлендом" чотирирічне продовження контракту на 90 мільйонів доларів. Угода офіційно набирає чинності саме з цього сезону, за який баскетболіст має отримати близько 20 мільйонів доларів.