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Баскетбол 25 августа 2026 · 11:11

Удар для "Портленда": лидер клуба НБА выбыл на полгода из-за серьезной травмы

23-летний баскетболист травмировался во время межсезонной тренировки и пропустит значительную часть сезона
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Удар для "Портленда": лидер клуба НБА выбыл на полгода из-за серьезной травмы
Шейдон Шарп травмировался во время предсезонных тренировок (Фото: trailblazers, Instagram)

Атакующий защитник "Портленд Трейл Блейзерс" Шейдон Шарп испытал разрыв мениска правого колена. По прогнозам врачей, он будет вынужден пропустить около шести месяцев.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на инсайдера Шемса Чаранию для издания ESPN .

Подробности повреждения и перспективы восстановления

По информации источников, 23-летний баскетболист травмировал колено во время одной из недавних межсезонных тренировок. Из-за длительного срока реабилитации Шарп пропустит значительную часть регулярного чемпионата НБА сезона-2026/27.

Это уже не первая серьезная травма игрока за последнее время: в прошлом сезоне Шейдон выбыл на длительный срок из-за стрессового перелома малоберцовой кости левой ноги. При этом он демонстрировал высокую результативность – в среднем набирал 20,8 очков за матч.

Защитная линия "Блейзерс" и новый контракт

Несмотря на потерю одного из ключевых исполнителей, у Портленда есть достаточная глубина в задней линии. В новом сезоне ротацию защитников клуба будут формировать опытные звезды - Джа Морант, Демиан Лиллард и Джру Голидей, компенсирующие отсутствие Шарпа.

В прошлом году Шейдон подписал с "Портлендом" четырехлетнее продление контракта на 90 миллионов долларов. Соглашение официально вступает в силу именно с этого сезона, за который баскетболист должен получить около 20 миллионов долларов.

Ранее мы сообщали, что 4-кратный чемпион НБА ушел из "Далласа" ради "Майами".

Теги: Баскетбол НБА
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