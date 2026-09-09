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Баскетбол 09 вересня 2026 · 10:09

"Лейкерс" встановить монумент легендарному тренеру: такого визнання удостоюються одиниці

Статуя Філа Джексона з'явиться біля домашньої арени клубу
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Лейкерс" встановить монумент легендарному тренеру: такого визнання удостоюються одиниці
Філ Джексон (фото: instagram.com/_philofficial)
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"Лос-Анджелес Лейкерс" готує особливу подію для одного з найуспішніших тренерів в історії клубу. Філ Джексон отримає почесне місце серед легенд команди.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на ESPN.

Визнання заслуг тренера

Офіційна церемонія відкриття статуї відбудеться 9 квітня 2027 року перед матчем "Лейкерс" проти "Міннесоти Тімбервулвз". Над її створенням працюватиме скульптор Омрі Амрані зі студії Rotblatt Amrany.

Філ Джексон, якому зараз 80 років, тренував "Лейкерс" протягом 11 сезонів у двох періодах – з 1999 по 2004 рік та з 2005 по 2011-й. За цей час фахівець привів команду до п'яти чемпіонських титулів НБА.

Під його керівництвом "Лейкерс" тричі поспіль ставав чемпіоном у 2000-2002 роках. Ще два титули команда здобула у 2009 та 2010 роках.

Місце серед обраних легенд

Джексон стане дев'ятим представником "Лейкерс", чия статуя прикрашатиме майданчик Star Plaza перед Crypto.com Arena. Він приєднається до таких легенд, як Карім Абдул-Джаббар, Елджін Бейлор, Чік Герн, Меджик Джонсон, Пет Райлі, Джеррі Вест, Шакіл О'Ніл та Кобі Браянт.

Загалом за кар'єру фахівець здобув 11 тренерських титулів чемпіона НБА (ще 6 – із "Чикаго Буллз"). У 2007 році його включили до Зали слави баскетболу, а пізніше визнали одним із 15-ти найвидатніших тренерів в історії НБА.

Читайте також, як НБА наклала санкції на "Кліпперс" через скандал з Леонардом.

Теги: Баскетбол НБА
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