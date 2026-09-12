ЛНЗ за тайм разобрался с "Оболонью", тревога отложила старт "Кривбасса" против "Харькова"

Шестой тур Украинской Премьер-лиги продолжился в субботу, 12 сентября. В рамках этого тура ЛНЗ победил "Оболонь" благодаря доминации в первом тайме. Еще один матч, между "Кривбассом" и "Харьковом", до сих пор не стартовал из-за воздушной тревоги.

Украинская Премьер-лига. 6 тур

ЛНЗ – "Оболонь" – 3:1 (3:0, 0:1)

Голы: Бренер (пенальти), 10, Яде, 12, Цара, 45+1 – Маткевич, 67.

Ход матча

Итог матча был решен еще в первом тайме. В это время хозяева забили три гола - Бренер с пенальти, а также нападающий Ндиага Яде и вингер Теди Цара.

Во втором тайме "Оболонь" смогла сократить отставание в счете. Автором первого гола "пивоваров" в этом сезоне УПЛ стал Андрей Маткевич. Однако больше гостей не хватило - матч так и закончился со счетом 3:1

Турнирное положение

ЛНЗ благодаря этой победе поднялся на шестую строчку и по меньшей мере до понедельника опередил "Динамо". В активе команды Виталия Пономарева две победы и две ничьи.

"Оболонь" остается на 14-м месте в УПЛ. И уже по итогам этого тура команда может опуститься в зону вылета. Единственным светлым моментом для "пивоваров" является то, что команда наконец-то смогла забить.

Отложенный старт

Также стоит отметить, что еще один матч, который должен был состояться в этом временном слоте, встреча "Кривбасса" и "Харькова" до сих пор не началась.

Воздушная тревога уже завершилась, и команды вскоре должны появиться на поле.