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Футбол 12 сентября 2026 · 17:14

Матч так и не начался: в УПЛ решили перенести встречу "Кривбасса" и "Харькова"

Игра, которая должна была начаться в 13:00, так и не началась из-за постоянных воздушных тревог
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Матч так и не начался: в УПЛ решили перенести встречу "Кривбасса" и "Харькова"
Это первый матч даже не начавшегося текущего сезона (Фото: УПЛ)
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Матч шестого тура УПЛ между "Кривбассом" и "Харьковом" так и не начался. На фоне постоянных воздушных тревог было решено перенести матч.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Перенесенный матч

Игра в Кривом Роге должна была начаться в 13:00, однако из-за длительной воздушной тревоги начало сначала перенесли почти на 2 часа. А затем ответные сигналы опасности вынудили официальных представителей перенести матч.

Дата проведения и время начала указанного матча будут определены дополнительно Дирекцией УПЛ.

Также не состоялся матч Чемпионата УПЛ-2 между молодежными командами "Колос" и "Карпаты". Дата и время проведения матча также будут определены позже.

Другие результаты тура

Пока в рамках шестого тура состоялись два матча - в пятницу "Карпаты" победили "Колос" и возглавили турнирную таблицу УПЛ.

А уже в субботу ЛНЗ за один тайм разобрался с "Оболонью" и поднялся на шестое место в чемпионате Украины.

Ранее Sport RBC.UA подготовил исчерпывающее превью 6-го тура украинской Премьер-лиги.

Теги: Футбол УПЛ
Главные матчи
УПЛ 12 сентября 13:00
Кривбасс - : - Харьков
Серия А 12 сентября 19:00
Лацио - : - Милан
АПЛ 12 сентября 22:00
Сандерленд - : - Арсенал
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