Ярмолюк асистував за "Брентфорд", а "Челсі" врятувався проти "Халла": результати АПЛ

В суботу, 12 вересня, в Англійській Прем'єр-лізі стартував 4-й тур. У п'яти стартових матчах перемоги здобули тільки "Ноттінгем" та "Іпсвіч", тоді як три інші гри закінчились внічию.

Чергова нічия "Ліверпуля"

Матч проходив на "Енфілді", і саме господарі більше контролювали м'яч. Проте траснформувати володіння в небезпечні моменти "червоним" вдавалося рідко. Так само обмаль небезпеки сворили і "коттеджери".

В підсумку - нульова нічия, вже третя для "Ліверпуля". Наразі команда Іраоли посідає 6-те місце, тоді як "Фулгем" набрав перший бал в сезоні, і піднявся з зони вильоту на 17-те місце.

Англійська Прем'єр-ліга, 4 тур

"Ліверпуль" - "Фулгем" - 0:0 (0:0, 0:0)

"Крістал Пелас" не утримав нічию

Матч розпочався в рівній боротьбі - на гол "Пелас" на 14-й хвилині "Іпсвіч" відповів вже на 23-й. Але все змінилося на 34-й хвилині після видалення Дісасі. В результаті на перерву "орли" пішли, поступаючись в рахунку.

І хоча на 75-й хвилині Ларсен зрівняв рахунок, на 90-й хвилині Флеммінг таки вирвав перемогу для гостей.

Англійська Прем'єр-ліга, 4 тур

"Крістал Пелас" - "Іпсвіч" - 2:3 (1:2, 1:1)

Голи: Халайлі, 14, Ларсен, 75, Флеммінг, 90 - Емерсонн, 23, Девіс, 45.

Вилучення: Дісасі, 34.

Ярмолюк допоміг "Брентфорду"

Саме Єгор відзначився асистом на 34-й хвилині - після його навісу відзначився Шаде. Втім, після цього "Борнмут" зміг забити двічі. І лише дубль Шаде на 56-й хвилині дозволив "бджолам" врятувати нічию.

Англійська Прем'єр-ліга, 4 тур

"Борнмут" - "Брентфорд" - 2:2 (1:1, 1:1)

Голи: Шаде, 34, 56 - Клюйверт, 38, Таверньє, 52.

Падіння "Астон Вілли" триває

Важкий сезон в АПЛ для бірмінгемців триває - на старті другого тайму вони пропустили від Ділепа. І хоча на 74-й хвилині Аліссон зрівняв рахунок, здобути другу нічию "Вілла" не змогла.

На 88-й хвилині Ігор Жезус приніс "лісникам" перемогу. В результаті "Астон Вілла" з 1 балом займає 19-те місце.

Англійська Прем'єр-ліга, 4 тур

"Астон Вілла" - "Ноттінгем Форест" - 1:2 (0:0, 1:2)

Голи: Аліссон, 74 - Ділеп, 46, Жезус, 88.

"Челсі" та "Халл" розписали нічию

"Аристократи" бадьоро почали матч, і вже на 7-й хвилині вийшли вперед завдяки голу Роджерса. І хоча "Челсі" виглядав гострішим протягом майже всього матчу, на перерву команда пішла, поступаючись в рахунку.

І хоча на 66-й хвилині Жоао Педро зрівняв рахунок, вирвати перемогу "Челсі" так і не вдалося.

Англійська Прем'єр-ліга, 4 тур

"Челсі" - "Халл Сіті" - 2:2 (1:2, 1:0)

Голи: Роджерс, 7, Педро, 66 - Белламі, 28, 34.