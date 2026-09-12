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Інше 12 вересня 2026 · 18:18

Із контактом зі стіною: Норріс несподівано виграв поул на Гран-прі Іспанії

Макс Ферстаппен був близьким до перемоги в кваліфікації, але в підсумку стартуватиме третім
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Із контактом зі стіною: Норріс несподівано виграв поул на Гран-прі Іспанії
Ландо Норріс виграв 19-ту кваліфікацію (Фото: Formula-1)
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Переможцем кваліфікації на Гран-прі Іспанії став чинний чемпіон Ландо Норріс. Пілот "Макларен" випередив Кімі Антонеллі в своїй останній спробі.

Про перебіг та результат кваліфікації повідомляє Sport RBC.UA.

Перший переможець кваліфікації в історії траси

Перший в історії Гран-прі Іспанії на вуличній трасі у Мадриді отримав першого володаря поул-позиції. В напруженій боротьбі із пілотами "Мерседес" та "Феррарі" переможцем вийшов чинний чемпіон Ландо Норріс.

У вирішальній спробі британець показав рекордний другий сегмент, а також зачепив стіну на виході з останнього повороту. Втім, це не завадило йому випередити лідера чемпіоната на 0,01 секунди.

Раніше ми повідомляли, що пілот "Феррарі" Шарль Леклер поділився враженнями від перших заїздів в Мадриді та пообіцяв "захопливу кваліфікацію".

Теги: Формула-1
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