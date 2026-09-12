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Другое 12 сентября 2026 · 18:18

С контактом со стеной: Норрис неожиданно выиграл поул на Гран-при Испании

Макс Ферстаппен был близок к победе в квалификации, но в итоге будет стартовать третьим
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
С контактом со стеной: Норрис неожиданно выиграл поул на Гран-при Испании
Ландо Норрис выиграл 19-ю квалификацию (Фото: Formula-1)
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Победителем квалификации на Гран-при Испании стал действующий чемпион Ландо Норрис. Пилот "Макларен" опередил Кими Антонелли в своей последней попытке.

О ходе и результате квалификации сообщает Sport RBC.UA.

Первый победитель квалификации в истории трассы

Первый в истории Гран-при Испании на уличной трассе в Мадриде получил первого обладателя поул-позиции. В напряженной борьбе с пилотами "Мерседес" и "Феррари" победителем вышел действующий чемпион Ландо Норрис.

В решающей попытке британец показал рекордный второй сегмент, а также задел стену на выходе из последнего поворота. Однако это не помешало ему опередить лидера чемпионата на 0,01 секунды.

Ранее мы сообщали, что пилот "Феррари" Шарль Леклер поделился впечатлениями от первых заездов в Мадриде и пообещал "увлекательную квалификацию".

Теги: Формула-1
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