"Це була дурна травма": Де Дзербі прокоментував травму Мудрика

Головний тренер "Тоттенгема" Роберто Де Дзербі поділився новинами щодо кадрової ситуації в команді. Окремо італійський фахівець зупинився на стані українського вінгера Михайла Мудрика, який через пошкодження вибув на кілька тижнів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання Football.London .

Що сказав італієць про саму травму

За словами наставника "шпор", 25-річний вінгер зазнав прикрого пошкодження на тренуванні після тривалої паузи в кар'єрі.

"Ситуація із Мудриком схожа на інші. Звичайна проблема, коли один гравець вибуває на довгий час,. Це була дурна травма, і ми сподіваємося, що він зможе повернутися якомога швидше - для нього і для нас", - розповів Де Дзербі на прес-конференції.

Італійський фахівець зазначив, що Мудрик вже надто багато постраждав. При цьому його травма - це втрата важливого гравця для команди.

Контекст та найближчі матчі

Михайло Мудрик приєднався до "Тоттенгема" на правах оренди з "Челсі" в останній день літнього трансферного вікна. Українець встиг дебютувати за лондонців у поєдинку АПЛ проти "Ноттінгема". Сама гра закінчилась нульовою нічиєю.

Через травму щиколотки українець пропустить найближчі зустрічі "шпор" - проти "Евертона", "Ліверпуля" та "Астон Вілли". Також вінгер буде недоступний для збірної України у найближчих поєдинках Ліги націй.