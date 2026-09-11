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Футбол 11 сентября 2026 · 18:46

"Это была глупая травма": Где Дзерби прокомментировал травму Мудрика

Главный тренер "шпор" рассказал о причинах получения травмы и возобновлении украинского вингера
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Это была глупая травма": Где Дзерби прокомментировал травму Мудрика
Мудрик успел сыграть в официальном матче за "шпор" (Фото: spursofficial, Instagram)
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Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби поделился новостями о кадровой ситуации в команде. Отдельно итальянский специалист остановился на состоянии украинского вингера Михаила Мудрика, который из-за повреждения выбыл на несколько недель.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание Football.London .

Что сказал итальянец о самой травме

По словам наставника "шпор", 25-летний вингер получил неприятное повреждение на тренировке после длительной паузы в карьере.

"Ситуация с Мудриком похожа на другие. Обычная проблема, когда один игрок выбывает на долгое время. Это была глупая травма, и мы надеемся, что он сможет вернуться как можно скорее – для него и для нас", – рассказал Де Дзерби на пресс-конференции.

Итальянский специалист отметил, что Мудрик уже слишком много пострадал. При этом его травма – это потеря важного игрока для команды.

Контекст и ближайшие матчи

Михаил Мудрик присоединился к "Тоттенхэму" на правах аренды из "Челси" в последний день летнего трансферного окна. Украинец успел дебютировать за лондонцев в поединке АПЛ против "Ноттингема". Сама игра окончилась нулевой ничьей.

Из-за травмы лодыжки украинец пропустит ближайшие встречи "шпор" - против "Эвертона", "Ливерпуля" и "Астон Виллы". Также он будет недоступен для сборной Украины в ближайших поединках Лиги наций.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик забил и спас "Болонью" от поражения в Серии А.

Теги: Футбол Тоттенхэм
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Ла Лига 11 сентября 22:00
Севилья - : - Валенсия
Серия А 11 сентября 21:45
Венеция - : - Фиорентина
Лига 1 11 сентября 21:45
Ренн - : - Марсель
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