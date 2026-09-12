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Футбол 12 сентября 2026 · 20:44

Матч "Верес" – "Кудровка" перенесен из-за воздушной тревоги

Еще один матч 6-го тура УПЛ не состоялся из-за российской агрессии
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Матч "Верес" – "Кудровка" перенесен из-за воздушной тревоги
Игроки "Вереса" так и не сыграли с "Кудровкой" (фото: НК "Верес")
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Матч 6-го тура украинской Премьер-лиги между ровенским "Вересом" и "Кудровкой" перенесен из-за длительной воздушной тревоги. Команды должны сыграть сегодня, 12 сентября, однако из-за ситуации безопасности поединок не удалось провести.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный телеграм-канал "Верес" .

Что произошло в Ровно

В субботу, 12 сентября, в Ровенской области практически целый день продолжалась воздушная тревога. "Верес" и "Кудровка" должны были начать матч в 18:00. Позже начало матча было перенесено на 19:30.

Однако по состоянию на 20:30 в области продолжалась воздушная тревога, поэтому официальными лицами было принято решение перенести матч на неопределенный срок.

Когда сыграют "Верес" - "Кудровка"

Новая дата проведения матча пока не определена. О времени и дате поединка будет сообщено дополнительно при принятии соответствующего решения.

Также клуб "Верес" отдельно проинформирует болельщиков о билетах на перенесенный матч.

"Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Берегите себя!" – говорится в сообщении клуба.

Ранее из-за воздушной тревоги был перенесен и другой матч 6-го тура УПЛ "Кривбасс" - "Харьков".

Теги: Верес УПЛ Футбол
Главные матчи
Серия А 12 сентября 19:00
Лацио - : - Милан
АПЛ 12 сентября 22:00
Сандерленд - : - Арсенал
Лига 1 12 сентября 21:45
Париж - : - Лион
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