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Інше 12 вересня 2026 · 19:21

Кирило Марсак здобув срібло на Tallinn Open у першому старті нового сезону

Український фігурист піднявся з третього місця після короткої програми на другу сходинку п'єдесталу
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Кирило Марсак здобув срібло на Tallinn Open у першому старті нового сезону
Кирило Марсак (фото: НОК України)
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Український фігурист Кирило Марсак став срібним призером міжнародного турніру Tallinn Open. Для 21-річного спортсмена з Херсона це був перший старт нового сезону. Після короткої програми Марсак посідав третє місце, але за підсумками двох прокатів зумів піднятися на другу позицію.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Перемогу в чоловічому одиночному катанні здобув представник Естонії Міхаїл Селевко, який набрав 251,91 бала. Марсак отримав 219,97 бала, а бронзовим призером став ще один естонський фігурист Арлет Леванді – 210,70.

Фігурне катання. Tallin Open. Чоловіки

  1. Міхаїл Селевко – 251,91
  2. Кирило Марсак – 219,97
  3. Арлет Леванді – 210,70

Хто такий Кирило Марсак

Кирило Марсак народився 7 вересня 2004 року в Херсоні. Фігурним катанням почав займатися у 2009 році, а нині представляє київську спортивну школу "Лідер". Його тренерка – фінська спеціалістка Аліна Майєр-Віртанен, хореографка — Катерина Івлєва Гуарізе.

Марсак є чотириразовим чемпіоном України. У сезоні 2025/26 він також посів восьме місце на чемпіонаті Європи, а на чемпіонаті світу в Празі фінішував 13-м із найкращим у кар'єрі результатом 234,67 бала.

Як Марсак виступив на Олімпіаді-2026

У лютому цього року Марсак дебютував на зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. У короткій програмі українець виконав чистий прокат і набрав 86,89 бала — свій особистий рекорд у цьому сегменті на той момент. Він посів 11-те місце та кваліфікувався до довільної програми.

У довільній програмі Марсак припустився низки помилок і отримав 137,28 бала. За сумою двох прокатів українець набрав 224,17 бала та завершив олімпійський турнір на 19-й позиції.

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Теги: фігурист
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УПЛ 12 вересня 13:00
Кривбас - : - Харків
Серія А 12 вересня 19:00
Лаціо - : - Мілан
АПЛ 12 вересня 22:00
Сандерленд - : - Арсенал
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