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Бокс 13 вересня 2026 · 10:35

Швидка розправа в Лас-Вегасі: Гарсія знищив Бенна у бійці за титул WBC (відео)

Американець успішно захистив пояс, а британець зазнав другої поразки в кар'єрі
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Швидка розправа в Лас-Вегасі: Гарсія знищив Бенна у бійці за титул WBC (відео)
Вирішальний правий крос Гарсії (фото: DAZN Boxing)
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Американський боксер Раян Гарсія успішно провів перший захист чемпіонського пояса WBC у напівсередній вазі. На T-Mobile Arena у Лас-Вегасі він влаштував бліцкриг проти британця Конора Бенна, завершивши гучний поєдинок розгромною достроковою перемогою.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Швидка розв'язка у рингу

Бій розпочався за активності претендента. Бенн намагався діяти першим номером, рухався на ногах та шукав шляхи до корпусу чемпіона. Проте Гарсія контролював дистанцію завдяки високій швидкості, довжині рук та фірмовому лівому хуку, регулярно зупиняючи атаки суперника.

Розв'язка протистояння настала вже у другому раунді. Бенн знову спробував піти на зближення, але втратив баланс і пропустив потужний правий крос від Гарсії. Британец опинився у важкому нокдауні, проте зміг підвестися до закінчення відліку рефері.

Раян одразу кинувся на добивання, затиснув опонента біля канатів і почав серійно влучати важкими ударами. Оскільки Бенн припинив відповідати на випади, рефері зупинив бій на позначці 1:25 другого раунду, зафіксувавши перемогу американця технічним нокаутом.

Перший захист та амбітні плани Гарсії

Для 28-річного Раяна Гарсії це був перший захист титулу WBC у напівсередній вазі (до 66,7 кг), який він здобув у лютому після перемоги над Маріо Барріосом. Наразі в активі американця 26 перемог (21 – нокаутом) при двох поразках. Для Бенна ця невдача стала другою у професійній кар'єрі.

Швидка розправа в Лас-Вегасі: Гарсія знищив Бенна у бійці за титул WBC (відео)

Одразу після завершення поєдинку Гарсія викликав на об'єднавчий бій чемпіона світу за версією WBA Теофімо Лопеса, який спостерігав за поєдинком із трибун.

Раніше ми повідомляли, що Канело Альварес обрав табір Усика для підготовки до важливого бою.

Теги: Бокс
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