Быстрая расправа в Лас-Вегасе: Гарсия уничтожил Бенна в бою за титул WBC (видео)

Американский боксер Райан Гарсия успешно провел первую защиту чемпионского пояса WBC в полусреднем весе. На T-Mobile Arena в Лас-Вегасе он устроил блицкриг против британца Конора Бенна, завершив громкий поединок разгромной досрочной победой.

Быстрая развязка в ринге

Бой начался с активности претендента. Бенн пытался действовать первым номером, двигался на ногах и искал пути к корпусу чемпиона. Однако Гарсия контролировал дистанцию благодаря высокой скорости, длине рук и фирменному левому хуку, регулярно останавливая атаки соперника.

Развязка противостояния наступила уже во втором раунде. Бенн снова попытался пойти на сближение, но потерял баланс и пропустил мощный правый кросс от Гарсии. Британец оказался в тяжелом нокдауне, однако смог подняться до окончания отсчета рефери.

Райан сразу бросился на добивание, зажал оппонента у канатов и начал серийно попадать тяжелыми ударами. Поскольку Бенн прекратил отвечать на выпады, рефери остановил сражение на отметке 1:25 второго раунда, зафиксировав победу американца техническим нокаутом.

Первая защита и амбициозные планы Гарсии

Для 28-летнего Райана Гарсии это была первая защита титула WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг), который он получил в феврале после победы над Марио Барриосом. В активе американца 26 побед (21 – нокаутом) при двух поражениях. Для Бенна эта неудача стала второй в профессиональной карьере.

Сразу после завершения поединка Гарсия вызвал на объединительный бой чемпиона мира по версии WBA Теофимо Лопеса, наблюдавший за поединком с трибун.