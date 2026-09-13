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Бокс 13 сентября 2026 · 10:35

Быстрая расправа в Лас-Вегасе: Гарсия уничтожил Бенна в бою за титул WBC (видео)

Американец успешно защитил пояс, а британец потерпел второе поражение в карьере
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Быстрая расправа в Лас-Вегасе: Гарсия уничтожил Бенна в бою за титул WBC (видео)
Решающий правый кросс Гарсии (фото: DAZN Boxing)
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Американский боксер Райан Гарсия успешно провел первую защиту чемпионского пояса WBC в полусреднем весе. На T-Mobile Arena в Лас-Вегасе он устроил блицкриг против британца Конора Бенна, завершив громкий поединок разгромной досрочной победой.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Быстрая развязка в ринге

Бой начался с активности претендента. Бенн пытался действовать первым номером, двигался на ногах и искал пути к корпусу чемпиона. Однако Гарсия контролировал дистанцию благодаря высокой скорости, длине рук и фирменному левому хуку, регулярно останавливая атаки соперника.

Развязка противостояния наступила уже во втором раунде. Бенн снова попытался пойти на сближение, но потерял баланс и пропустил мощный правый кросс от Гарсии. Британец оказался в тяжелом нокдауне, однако смог подняться до окончания отсчета рефери.

Райан сразу бросился на добивание, зажал оппонента у канатов и начал серийно попадать тяжелыми ударами. Поскольку Бенн прекратил отвечать на выпады, рефери остановил сражение на отметке 1:25 второго раунда, зафиксировав победу американца техническим нокаутом.

Первая защита и амбициозные планы Гарсии

Для 28-летнего Райана Гарсии это была первая защита титула WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг), который он получил в феврале после победы над Марио Барриосом. В активе американца 26 побед (21 – нокаутом) при двух поражениях. Для Бенна эта неудача стала второй в профессиональной карьере.

Быстрая расправа в Лас-Вегасе: Гарсия уничтожил Бенна в бою за титул WBC (видео)

Сразу после завершения поединка Гарсия вызвал на объединительный бой чемпиона мира по версии WBA Теофимо Лопеса, наблюдавший за поединком с трибун.

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Теги: Бокс
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