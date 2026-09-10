Канело Альварес выбрал лагерь Усика для подготовки к важному бою (видео)

Легендарный мексиканский боксер, бывший двукратный абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль "Канело" Альварес начал активную подготовку к следующему поединку в лагере Александра Усика.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Ready to fight .

Путем Усика и Джошуа

Тренировочная база Усика расположена недалеко от Валенсии – в городе Гандия, а ее работой руководит директор команды украинца Сергей Лапин.

Таким образом, испанский лагерь Усика в этот раз принимает еще одну мировую звезду бокса – Канело. Ранее там также готовился британский супертяжеловес Энтони Джошуа.

По данным инсайдеров, перед вылетом в Испанию Альварес посетил Катовице (Польша), где прошел углубленное медицинское освидетельствование в Академии физического воспитания (AWF) – именно там перед своими боями обследовались сам Усик и Джошуа.

Когда состоится возвращение Канело

Следующий поединок 36-летнего Альвареса запланирован на 31 октября 2026 года в саудовском Эр-Рияде. Он станет главным событием большого вечера бокса "Мексика против Остального мира".

Соперником Канело станет непобежденный чемпион мира по версии WBC во втором среднем весе Кристиан Мбилли (29-0-1, 24 KO), который представляет Францию и Камерун.

Для Альвареса это будет первый выход на ринг с сентября 2025 года, когда он потерял все титулы, уступив по очкам Теренсу Кроуфорду.