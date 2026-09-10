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Бокс 10 сентября 2026 · 14:58

Канело Альварес выбрал лагерь Усика для подготовки к важному бою (видео)

Мексиканец прилетел в Испанию перед поединком с непобедимым чемпионом WBC
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Канело Альварес выбрал лагерь Усика для подготовки к важному бою (видео)
Сауль "Канело" Альварес (фото: instagram.com/canelo)
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Легендарный мексиканский боксер, бывший двукратный абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль "Канело" Альварес начал активную подготовку к следующему поединку в лагере Александра Усика.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Ready to fight.

Путем Усика и Джошуа

Тренировочная база Усика расположена недалеко от Валенсии – в городе Гандия, а ее работой руководит директор команды украинца Сергей Лапин.

Таким образом, испанский лагерь Усика в этот раз принимает еще одну мировую звезду бокса – Канело. Ранее там также готовился британский супертяжеловес Энтони Джошуа.

По данным инсайдеров, перед вылетом в Испанию Альварес посетил Катовице (Польша), где прошел углубленное медицинское освидетельствование в Академии физического воспитания (AWF) – именно там перед своими боями обследовались сам Усик и Джошуа.

Когда состоится возвращение Канело

Следующий поединок 36-летнего Альвареса запланирован на 31 октября 2026 года в саудовском Эр-Рияде. Он станет главным событием большого вечера бокса "Мексика против Остального мира".

Соперником Канело станет непобежденный чемпион мира по версии WBC во втором среднем весе Кристиан Мбилли (29-0-1, 24 KO), который представляет Францию и Камерун.

Для Альвареса это будет первый выход на ринг с сентября 2025 года, когда он потерял все титулы, уступив по очкам Теренсу Кроуфорду.

Ранее мы сообщали, что Ломаченко покинул Украину и готовит камбэк на тропическом острове.

Теги: Бокс Александр Усик
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