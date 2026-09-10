Канело Альварес обрав табір Усика для підготовки до важливого бою (відео)

Легендарний мексиканський боксер, колишній дворазовий абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль "Канело" Альварес розпочав активну підготовку до свого наступного поєдинку у таборі Олександра Усика.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Ready to fight .

Шляхом Усика та Джошуа

Тренувальна база Усика розташована неподалік Валенсії – у місті Гандія, а її роботою керує директор команди українця Сергій Лапін.

Таким чином, іспанський табір Усика цього разу приймає ще одну світову зірку боксу – Канело. Раніше там також готувався британський суперважковаговик Ентоні Джошуа.

За даними інсайдерів, перед вильотом до Іспанії Альварес відвідав Катовіце (Польща), де пройшов поглиблений медичний огляд в Академії фізичного виховання (AWF) – саме там перед своїми боями обстежувалися сам Усик та Джошуа.

Коли відбудеться повернення Канело

Наступний поєдинок 36-річного Альвареса запланований на 31 жовтня 2026 року в саудівському Ер-Ріяді. Він стане головною подією великого вечора боксу "Мексика проти Решти світу".

Суперником Канело стане непереможений чемпіон світу за версією WBC у другій середній вазі Крістіан Мбіллі (29-0-1, 24 KO), який представляє Францію та Камерун.

Для Альвареса це буде перший вихід на ринг із вересня 2025 року, коли він втратив усі титули, поступившись за очками Теренсу Кроуфорду.