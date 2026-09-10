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Бокс 10 вересня 2026 · 14:58

Канело Альварес обрав табір Усика для підготовки до важливого бою (відео)

Мексиканець прилетів до Іспанії перед поєдинком із непереможним чемпіоном WBC
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Канело Альварес обрав табір Усика для підготовки до важливого бою (відео)
Сауль "Канело" Альварес (фото: instagram.com/canelo)
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Легендарний мексиканський боксер, колишній дворазовий абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль "Канело" Альварес розпочав активну підготовку до свого наступного поєдинку у таборі Олександра Усика.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Ready to fight.

Шляхом Усика та Джошуа

Тренувальна база Усика розташована неподалік Валенсії – у місті Гандія, а її роботою керує директор команди українця Сергій Лапін.

Таким чином, іспанський табір Усика цього разу приймає ще одну світову зірку боксу – Канело. Раніше там також готувався британський суперважковаговик Ентоні Джошуа.

За даними інсайдерів, перед вильотом до Іспанії Альварес відвідав Катовіце (Польща), де пройшов поглиблений медичний огляд в Академії фізичного виховання (AWF) – саме там перед своїми боями обстежувалися сам Усик та Джошуа.

Коли відбудеться повернення Канело

Наступний поєдинок 36-річного Альвареса запланований на 31 жовтня 2026 року в саудівському Ер-Ріяді. Він стане головною подією великого вечора боксу "Мексика проти Решти світу".

Суперником Канело стане непереможений чемпіон світу за версією WBC у другій середній вазі Крістіан Мбіллі (29-0-1, 24 KO), який представляє Францію та Камерун.

Для Альвареса це буде перший вихід на ринг із вересня 2025 року, коли він втратив усі титули, поступившись за очками Теренсу Кроуфорду.

Раніше ми повідомляли, що Ломаченко залишив Україну та готує камбек на тропічному острові.

Теги: Бокс Олександр Усик
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