Украина разгромила Болгарию и досрочно вышла в плей-офф Евро-2026

Сборная Украины по волейболу досрочно вышла в плейоф мужского чемпионата Европы-2026. В третьем туре группового этапа украинцы обыграли Болгарию в четырех сетах и одержали третью победу на турнире.

Болгария – Украина: ход матча

Сборная Украины уверенно начала поединок против Болгарии и сумела одержать победу в четырех сетах. Украинцы контролировали ход встречи и довели матч до третьей победы подряд на чемпионате Европы-2026.

Болгарам удалось навязать борьбу и забрать один сет, однако сборная Украины не разрешила сопернику перевести матч в решающую пятую партию. В итоге, Украина победила Болгарию и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата Европы.

Чемпионат Европы по волейболу 2026

Болгария – Украина – 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25)

Сборная Украины на волейбольном Евро: что дальше?

Сборная Украины по волейболу досрочно вышла в плей-офф мужского чемпионата Европы-2026. В третьем туре группового этапа украинцы обыграли Болгарию в четырех сетах и одержали третью победу на турнире.

Украина остается непобежденной на чемпионате Европы. Благодаря победе над Болгарией команда гарантировала себе место в плей-офф независимо от результатов двух последних матчей группового раунда.

Украина в четвертый раз подряд сыграет в плей-офф Евро

Для сборной Украины это уже четвертый выход в плей-офф мужского чемпионата Европы. На предыдущем турнире украинцы также преодолели групповой этап и дошли до четвертьфинала.

Теперь команда продолжит борьбу за наиболее высокую позицию в своей группе. До завершения группового раунда украинцам осталось провести два матча.

14 сентября сборная Украины сыграет против Португалии, а 15 сентября встретится с Польшей.