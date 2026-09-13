Драма Норріса та тріумф Антонеллі на історичному поверненні Гран-прі Іспанії

У Мадриді відбувся 14-й етап сезону Формули-1 2026 року – Гран-прі Іспанії. Столиця країни приймала королівські перегони вперше з 1981 року, а переможцем на новозбудованій вуличній трасі став пілот "Мерседеса" Андреа Кімі Антонеллі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результати гонки .

Драма володаря поула та фатальний піт-стоп

Кваліфікацію на новій трасі напередодні драматично виграв Ландо Норріс із "Макларена", який впевнено утримував лідерство і на початку головної гонки. Однак хід заїзду перекреслила поява режиму віртуальної машини безпеки через зупинку Ленса Стролла.

Норріс заїхав на заміну шин пізніше за конкурентів, де механіки припустилися затримки. Через це британець впав одразу на 5-ту позицію. Прорвавшись крізь пелотон, Ландо зумів фінішувати лише третім. Перемогу вирвав Андреа Кімі Антонеллі, а д ругим до фінішу прийшов Макс Ферстаппен з "Ред Булл".

Невдало етап склався і для "Феррарі": Льюїс Хемілтон зійшов на початку гонки через проблеми з гальмами, а Шарль Леклер, який тривалий час лідирував, посів 4-те місце.

Результати Гран-прі Іспанії (топ-10):

Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") Макс Ферстаппен ("Ред Булл") Ландо Норріс ("Макларен") Шарль Леклер ("Феррарі") Джордж Рассел ("Мерседес") Ліам Лоусон ("Ред Булл") Франко Колапінто ("Альпін") Оскар Піастрі ("Макларен") Арвід Ліндблад ("Рейсінг Буллз") Ніко Хюлькенберг ("Ауді")

Особистий залік та Кубок конструкторів

Завдяки черговому тріумфу Антонеллі ще більше зміцнив свої претензії на чемпіонський титул. Італієць очолює загальний залік із 292 очками, випереджаючи свого напарника по "Мерседесу" Джорджа Расселла (211) на 81 пункт. Трійку лідерів замикає Льюїс Хемілтон (191).

У Кубку конструкторів переконливо домінує "Мерседес", маючи в активі 503 очки. Найближчі переслідувачі – "Феррарі" (358) та "Макларен" (306).

Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться за два тижні: Баку прийматиме Гран-прі Азербайджану з 24 по 26 вересня.