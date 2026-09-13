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Другое 13 сентября 2026 · 18:15

Драма Норриса и триумф Антонелли на историческом возвращении Гран-при Испании

Итальянский пилот "Мерседеса" укрепил лидерство в сезоне
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Драма Норриса и триумф Антонелли на историческом возвращении Гран-при Испании
Подиум Гран-при Испании (фото: x.com/F1)
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В Мадриде состоялся 14-й этап сезона Формулы-1 2026 – Гран-при Испании. Столица страны принимала королевскую гонку впервые с 1981 года, а победителем на новой уличной трассе стал пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты гонки.

Драма обладателя поула и роковой пит-стоп

Квалификацию на новой трассе накануне драматично выиграл Ландо Норрис из "Макларена", который уверенно удерживал лидерство и в начале главной гонки. Однако ход заезда изменила активация режима виртуальной машины безопасности из-за остановки Лэнса Стролла.

Норрис заехал на замену шин позже конкурентов, где механики допустили задержку. Из-за этого британец опустился сразу на 5-ю позицию. Прорвавшись через пелотон, Ландо смог финишировать лишь третьим. Победу вырвал Андреа Кими Антонелли, а вторым к финишу пришел Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

Неудачно этап сложился и для "Феррари": Льюис Хэмилтон сошел в начале гонки из-за проблем с тормозами, а Шарль Леклер, который долгое время лидировал, занял 4-е место.

Результаты Гран-при Испании (топ-10):

  1. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес")
  2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл")
  3. Ландо Норрис ("Макларен")
  4. Шарль Леклер ("Феррари")
  5. Джордж Рассел ("Мерседес")
  6. Лиам Лоусон ("Ред Булл")
  7. Франко Колапинто ("Альпин")
  8. Оскар Пиастри ("Макларен")
  9. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз")
  10. Нико Хюлькенберг ("Ауди")

Драма Норриса и триумф Антонелли на историческом возвращении Гран-при Испании

Личный зачет и Кубок конструкторов

Благодаря очередному триумфу Антонелли еще больше укрепил свои претензии на чемпионский титул. Итальянец возглавляет общий зачет с 292 очками, опережая своего напарника по "Мерседесу" Джорджа Расселла (211) на 81 пункт. Тройку лидеров замыкает Льюис Хэмилтон (191).

В Кубке конструкторов убедительно доминирует "Мерседес", имея в активе 503 очка. Ближайшие преследователи – "Феррари" (358) и "Макларен" (306).

Следующий Гран-при Формулы-1 состоится через две недели: Баку будет принимать Гран-при Азербайджана с 24 по 26 сентября.

Ранее мы сообщали, что Льюис Хэмилтон поставил "Феррари" жесткое требование после инцидента на Гран-при Италии.

Теги: Формула-1
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АПЛ 13 сентября 18:30
Манчестер Юнайтед - : - Манчестер Сити
Ла Лига 13 сентября 17:15
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