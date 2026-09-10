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Другое 10 сентября 2026 · 14:02

"Это какой-то беспредел": Хэмилтон выдвинул "Феррари" жесткое требование после инцидента на Гран-при Италии

Британского пилота разозлила опасная выходка Леклера в Монце
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Это какой-то беспредел": Хэмилтон выдвинул "Феррари" жесткое требование после инцидента на Гран-при Италии
Льюис Хэмилтон (фото: Getty Images)
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Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон выступил с жесткой критикой отсутствия внутрикомандной дисциплины у "Феррари".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Sky Sports.

Что произошло в Монце

Поводом для разбора полетов стало столкновение с напарником по команде Шарлем Леклером на первом круге Гран-при Италии, из-за которого британский гонщик оказался на гравии и потерял шанс на подиум.

Драма развернулась уже в первой шикане стартового круга. Хэмилтон решительно пошел в атаку по внутреннему радиусу, однако Леклер жестко перекрыл траекторию во втором повороте, вытеснив болид британца за пределы трассы.

В результате этого контактного эпизода Льюис провалился с 4-й на 10-ю позицию и провел оставшуюся часть гонки в попытках пробиться наверх, финишировав лишь шестым. Монегаск, в свою очередь, удержал позицию, но уже на втором круге не справился с управлением и вылетел в отбойник.

Возмущение Хэмилтона

После финиша Хэмилтон не скрывал своего возмущения и сравнил обстановку в итальянской конюшне со своим предыдущим опытом в "Мерседесе".

"Нам нужны четкие правила борьбы, так продолжаться не может. Когда я выступал за "Мерседес", у нас были строгие письменные регламенты. Да, случались инциденты с Нико Росбергом, но в целом эта система работала. У "Феррари" же никаких правил нет, и этот вопрос необходимо немедленно решить", - сказал он.

Реакция Леклера и позиция босса "Феррари"

Сам Леклер признал, что они с напарником "зашли слишком далеко", однако призвал медиа не раздувать искусственный конфликт внутри коллектива.

В то же время руководитель Скудерии Фредерик Вассер заявил, что внедрять строгую командную иерархию или выбирать "первый номер" пока рано. По итогам гонки в Монце Хэмилтон занимает третье место в общем зачете (191 очко), а Леклер идет пятым (155 пунктов).

Ранее руководитель редакции Sport RBC.UA Даниил Вереитин побывал на Гран-При Италии и рассказал о нем в репортаже.

Теги: Формула-1 Льюис Хэмилтон
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